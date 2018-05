Giuseppe Conte | le sue parole d' ordine legalità e semplificazione | abolire le leggi

tgcom24.mediaset

: Chi glielo dice a Matteo e Luigi che Giuseppe Conte ha un ottimo curriculum ma è un 'burocrate non eletto' che corr… - straneuropa : Chi glielo dice a Matteo e Luigi che Giuseppe Conte ha un ottimo curriculum ma è un 'burocrate non eletto' che corr… - you_trend : ?? Il @corriere dice che è Giuseppe Conte, docente di Diritto privato a Firenze, il premier scelto da M5s e Lega #governo - fattoquotidiano : Giuseppe Conte, ecco chi è il nome più quotato per guidare il governo Lega-M5s -

(Di lunedì 21 maggio 2018) l professore esperto in sburocratizzazione proposto dal M5s (era un ministro ombra di un possibile governo Di Maio) e appoggiato anche dalla Lega: è lui il nome offerto a Mattarella come futuro premier"Assertivo", come lui stesso si definisce durante un convegno sulla giustizia,parla in pubblico, nelle poche testimonianze rintracciabili su Youtube, in modo puntuale e con piglio deciso. Già il suo profilo WhatsApp parla per lui: "Scrivetemi come se ogni messaggio costasse 10 euro: vi aiuterà a concentrare il pensiero", si legge sullo status, accompagnato da una foto con citazione di John F. Kennedy, "every accomplishment starts with the decision to try". Di certo il professore di diritto privato futuro premier del governo M5S-Lega ha già mostrato la sua voglia di provare, annunciando qualche mese fa la sua disponibilità "per spirito di servizio" alla candidatura a ...