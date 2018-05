Giuseppe Conte | il prof di sinistra portavoce del governo Lega-5stelle

Giuseppe Conte - tra gli studenti del professore chiamato a fare il premier : “Con noi sempre meticoloso” : Distinto ma disponibile, sempre in doppio petto ma guai a chiamarlo “tecnico”. Giuseppe Conte, il nome che Luigi Di Maio conferma di aver fatto a Sergio Mattarella per Palazzo Chigi, viene descritto così al polo di Novoli di Firenze dove fino alla scorsa settimana ha tenuto le sue lezioni di diritto privato davanti a 150 studenti. L’aggettivo che ricorre più spesso nelle descrizioni dei suoi ragazzi è “Concreto”. “A lezione è molto chiaro e si ...

Governo - gli abitanti del paese natale di Giuseppe Conte : “Speriamo che si ricordi di noi” : Immagini del mercato di Volturara Appula nel Foggiano, paese di origine di Giuseppe Conte, il professore indicato da Luigi Di Maio come premier del Governo M5S-Lega. Dichiarazioni dei residenti: “Speriamo che Conte si ricordi di noi volturaresi”. L'articolo Governo, gli abitanti del paese natale di Giuseppe Conte: “Speriamo che si ricordi di noi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lega-M5S - trovato l’accordo. Giuseppe Conte indicato come premier : E Giuseppe Conte sia. Il docente di diritto privato e membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, 54 anni, è il nome che ha messo d’accordo Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Dopo 80 giorni di tira e molla, due tentativi falliti (Fico e Casellati), quasi cinque giri di consultazioni e decine di dichiarazioni e ritrattazioni, i leader dei due partiti sono saliti da Sergio Mattarella per indicare il nome del premier chiamato a ...

Di Maio e Salvini hanno proposto Giuseppe Conte come premier : È Giuseppe Conte il futuro presidente del Consiglio italiano. Il nome dell’avvocato e professore di diritto privato ha messo d’accordo sia Luigi di Maio che Matteo Salvini che nel pomeriggio hanno fatto il suo nome al presidente Sergio Mattarella. Nato a Volturara Appula (Foggia) 54 anni fa, Conte vive a Roma dove esercita la professione di avvocato e di docente di diritto privato all’università ...

Governo M5s-Lega - chi il prof antiburocrazia Giuseppe Conte. La video-scheda : Chi è Giuseppe Conte: 54 anni, autore programma giustizia M5s, era nella squadra Governo presentata da Luigi Di Maio per il Governo a Cinque Stelle. “Assertivo”, come lui stesso si definisce durante un convegno sulla giustizia, Giuseppe Conte parla in pubblico, nelle poche testimonianze rintracciabili su Youtube, in modo puntuale e con piglio deciso. Già il suo profilo WhatsApp parla per lui: “Scrivetemi come se ogni ...

Le cose da sapere su Giuseppe Conte : È un 54enne avvocato e docente di Diritto privato, che Movimento 5 Stelle e Lega hanno indicato come presidente del Consiglio The post Le cose da sapere su Giuseppe Conte appeared first on Il Post.

