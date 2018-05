“Giuseppe Conte è il prossimo premier” Tutto sul nome che circola per Palazzo Chigi

caffeinamagazine

: Giuseppe Conte, ecco chi è il nome più quotato per guidare il governo Lega-M5s - fattoquotidiano : Giuseppe Conte, ecco chi è il nome più quotato per guidare il governo Lega-M5s - straneuropa : Chi glielo dice a Matteo e Luigi che Giuseppe Conte ha un ottimo curriculum ma è un 'burocrate non eletto' che corr… - you_trend : ?? Il @corriere dice che è Giuseppe Conte, docente di Diritto privato a Firenze, il premier scelto da M5s e Lega #governo -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Giuseppe, chi è? Il suoè spuntato fuori all’improvviso appena 24 ore prima della salita al Colle di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma di lui si è parlato già in campagna elettorale quando il leader del Movimento 5 Stelle lo ha presentato all’elettorato come possibile ministro di un, ormai sfumato, esecutivo ‘grillino’.è professore ordinario di Diritto privato. Ha approfondito i suoi studi alla Yale University, alla New York University, al Girton College (Cambridge), alla Duquesne University, a Parigi, a Vienna. Ha tenuto corsi monografici e integrativi di Diritto privato presso le Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 3, della Lumsa, dell’Università di Sassari e presso l’Università di Malta. Ha insegnato Istituzioni di Diritto privato e di Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari. Nel ...