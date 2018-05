Giuseppe Conte | dagli studi all' estero all' amore per la Puglia | le passioni del prof che

M5S e Lega propongono Giuseppe Conte premier - la reazione dei giornali europei da 'principiante' a 'capro espiatorio' : Salvini: 'Nessun rischio per l'economia'

E' Giuseppe Conte il premier che Di Maio e Salvini hanno proposto a Mattarella : È Giuseppe Conte il futuro presidente del Consiglio italiano. Il nome dell’avvocato e professore di diritto privato ha messo d’accordo sia Luigi di Maio che Matteo Salvini che nel pomeriggio hanno fatto il suo nome al presidente Sergio Mattarella. Nato a Volturara Appula (Foggia) 54 anni fa, Conte vive a Roma dove esercita la professione di avvocato e di docente di diritto privato all’università ...

Mariastella Gelmini contro Giuseppe Conte - il paragone kamikaze : 'Come Mario Monti'. Ma... : contro Giuseppe Conte quasi-premier si schiera anche Mariastella Gelmini , capogruppo di Forza Italia alla Camera. Peccato che per criticarlo non scelga le parole più appropriate. Su Facebook infatti ...

Giuseppe Conte - l’ennesimo premier tecnico non eletto dal popolo : Dopo l'abolizione dello streaming, l'arrivo delle regole imposte dall'alto per scelta dei vertici, delle trattative blindate, dei balletti rispetto al numero di mandati parlamentari massimi - con la scelta di Giuseppe Conte per la presidenza del Consiglio cade l'ennesimo baluardo del Movimento 5 Stelle, ormai a tutti gli effetti divenuto la copia di uno di quei tanto vituperati partiti da Prima repubblica, tutto manovre e sotterfugi ...

Elio Lannutti - il senatore M5s massacra Luigi Di Maio : parole durissime su Giuseppe Conte e Massolo : Un durissimo intervento, su Facebook, firmato da Elio Lannutti , ex leader dei consumatori e neo-senatore del M5s . Nel mirino ci finisce la scelta di proporre Giuseppe Conte premier, oltre ad alcuni ...

Giuseppe Conte - le sue parole d'ordine legalità e semplificazione : abolire le leggi inutili e combattere la corruzione : l professore esperto in sburocratizzazione proposto dal M5s (era un ministro ombra di un possibile governo Di Maio) e appoggiato anche dalla Lega: è lui il nome offerto a Mattarella come futuro premier--"Assertivo", come lui stesso si definisce durante un convegno sulla giustizia, Giuseppe Conte parla in pubblico, nelle poche testimonianze rintracciabili su Youtube, in modo puntuale e con piglio deciso. Già il suo profilo WhatsApp parla per lui: ...

Il Financial Times dà del principiante a Giuseppe Conte - il candidato presentato da M5S e Lega come premier al Quirinale : Un principiante della politica proposto come premier italiano (Political novice Giuseppe Conte proposed as Italy's Pm). Questo il titolo del Financial Times che apre l'edizione online su Giuseppe Conte, il candidato presentato da M5s e Lega come presidente del Consiglio al Quirinale.Ora, scrive ancora il quotidiano finanziario londinese, sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a decidere se affidargli il mandato di formare ...

Di Maio annuncia il nome del premier : sarà Giuseppe Conte : Il leader della Lega ha poi aggiunto: 'Noi ci siamo, siamo pronti, abbiamo fatto il nome e indicato la squadra , vogliosi di far crescere l'economia del Paese' .

Su Twitter c'è un account (fasullo) di Giuseppe Conte che lo fa parlare come Rovazzi : Poco dopo l'annuncio ufficiale della designazione di Giuseppe Conte come presidente del Consiglio, su Twitter è comparso un falso account del giurista, che ha immediatamente cominciato a seguire quasi 200 account (tra cui anche @agenzia_italia). Tuttavia ci sono cascati in pochi: solo 28 follower. Il profilo fake è @Contepremier e vi appare una fotografia di Conte, scattata probabilmente a ...

Domani mattina l’incarico da premier a Giuseppe Conte : E’ arrivato il giorno decisivo per la formazione di un governo. “Oggi siamo di fronte a un momento storico” afferma Luigi