Giro d’Italia – Froome paga le fatiche dello Zoncolan | “ho consumato tante energie

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome ancora in corsa per il podio. A cronometro può guadagnare molto su Pozzovivo e Pinot : La prima parte di Giro d’Italia 2018 è stata un mix di gioia e dolore per Chris Froome. Il capitano del Team Sky ha iniziato nel peggiore dei modi questa edizione, con la caduta durante la ricognizione della cronometro di Gerusalemme, che ha poi compromesso anche la prestazione contro il tempo. Il britannico ha poi perso gradualmente terreno in classifica, staccandosi sempre in salita. Sabato è arrivata però la grande gioia, con la ...

Giro d’Italia – Crisi Aru - l’analisi di Saronni tra delusioni e decisioni da prendere : “sta facendo una fatica inaudita” : Il direttore sportivo Giuseppe Saronni analizza la profonda Crisi di Fabio Aru al Giro d’Italia 101 Crisi nera per Fabio Aru: il corridore della UAE Team Emirates può dire definitivamente addio ad ogni speranza di vittoria, e di podio, al Giro d’Italia 101. Il sardo non è riuscito a far bene sullo Zoncolan, dove a trionfare è stato un eccellente Chris Froome, così come non ha ben figurato nella tappa di Sappada, vinta da uno ...

Fabio Aru : “Il mio Giro d’Italia continua! Lo porterò a termine. Obiettivi? Vediamo. Crisi da valutare” : Fabio Aru non molla, non si tira indietro, stringe i denti e va avanti. Dopo la Crisi nera subita ieri durante la Tolmezzo-Sappada si era pensato alla possibilità di ritirarsi dal Giro d’Italia, ma il Cavaliere dei Quattro Mori sale nuovamente in sella, non getta la spugna e rilancia, come ha dichiarato in qualche breve battuta rilasciata alla stampa durante il giorno di riposo che precede la cronometro di Trento: “Il mio Giro ...

Giro d’Italia – Aru in preda alla tristezza - lo sfogo sa di resa : “vi chiedo comprensione - sono incapace di…” : Fabio Aru deluso e rammaricato dopo la 15ª tappa del Giro d’Italia 101: le parole del sardo dopo la crisi dello Zoncolan e di Sappada E’ crisi nera per Fabio Aru: il Cavaliere dei Quattro Mori non è riuscito a far bene al Giro d’Italia 101. Prima lo Zoncolan, poi la tappa di Sappada, hanno segnato per il sardo della UAE Team Emirates una crisi profonda. Il corridore italiano dice quindi definitivamente addio ad ogni speranza di ...

Roma : Tappa Giro d’Italia - ecco la ‘Green Zone’ : Roma – Roma il 27 maggio ospiterà la Tappa conclusiva del 101esimo Giro d’Italia che interesserà un itinerario di 11,500 km lungo le vie del Centro storico, che sara’ percorso dagli atleti per un totale di 10 giri. All’evento assisteranno migliaia di spettatori lungo tutto il percorso. Che vedrà il consueto afflusso di migliaia di turisti e cittadini. Sono state pertanto predisposte dall’Ufficio di Gabinetto della ...

Giro d’Italia 2018 - il problema della UAE Emirates. Chi arriva in questa squadra - non vince più : Aru - Ulissi - Rui Costa - Martin… : Nata dalle ceneri della Lampre, la UAE Emirates è stata una delle squadre più deludenti del circuito World Tour negli ultimi due anni. Un 2017 tutt’altro che positivo: meno di venti vittorie (sono 19, tantissime delle quali però arrivate in corse di secondo piano) e pochissime performance di livello nei grandi giri. Il 2018 è iniziato ancora peggio: i successi sono solo tre, tutti timbrati dal norvegese Alexander Kristoff in volata. Il ...

Giro d’Italia 2018 : il borsino dei favoriti in vista dell’ultima settimana. Yates ipoteca la rosa? Dumoulin regge - Pozzovivo sogna il podio : Il borsino dei favoriti del Giro d’Italia 2018 in vista della terza settimana. SIMON Yates: tre vittorie di tappa più il successo concesso a Chaves sull’Etna. Dopo 15 giorni di corsa ha oltre due minuti di vantaggio sul secondo in classifica e nella giornata di ieri a Sappada ha palesato tutta la sua superiorità. Certo, può pagare la cronometro, ma se i valori in salita dovessero confermarsi simili a questi può allungare nuovamente ...

Giro d’Italia 2018 : le tappe dell’ultima settimana. Cronometro di Rovereto - Colle delle Finestre e Cervinia. Ci si gioca tutto! : Ultima settimana al Giro d’Italia 2018: oggi il terzo giorno di riposo, poi ci si lancerà verso il lungo sprint finale che porterà fino alla passerella conclusiva di Roma, dove si assegnerà il Trofeo Senza Fine. Come di consueto la maggior parte delle insidie sono tutte concentrate in questa fase terminale: una Cronometro e tante salite prima del gran galà nella Capitale. Domani si torna a sfidare le lancette, una delle sfide più attese: ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates ha la vittoria in mano. È il più forte in salita - non ha punti deboli : Un’altra straordinaria dimostrazione di forza di Simon Yates al Giro d’Italia 2018. La Maglia Rosa ha dominato la quindicesima tappa, imponendosi sul traguardo di Sappada dopo una magnifica azione in solitaria di oltre 15 chilometri. Ancora una volta il britannico ha dimostrato di riuscire a fare dei cambi di ritmo come nessun altro e si è confermato il padrone assoluto di questa corsa. Il capitano della Mitchelton-Scott oggi ha avuto ...

Giro d’Italia – Pozzovivo non ci sta! Che affondo alla stampa : “dopo la mia bella prestazione hanno parlato solo della crisi di Aru” : Domenico Pozzovivo, il quarto posto nella tappa di Sappada e la frecciatina alla stampa Ancora una favolosa impresa di Simon Yates. La maglia rosa della 101ª edizione del Giro d’Italia ha conquistato oggi una strepitosa vittoria sul traguardo di Sappada, al termine della quindicesima tappa della corsa rosa partita da Tolmezzo. Il corridore della Mitchelton Scott si è lasciato alle spalle la maglia bianca Miguel Angel Lopez e Tom Dumoulin. ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin può prendere la maglia rosa con la cronometro? Oggi l’olandese ha sofferto tanto - forma non eccelsa : Tom Dumoulin non è più il favorito in pectore per la conquista del Giro d’Italia 2018. Il durissimo weekend con lo Zoncolan e il tappone di Sappada ha messo seriamente in difficoltà l’olandese che ora accusa 2’11” di distacco da Simon Yates, letteralmente volato sul Mostro della Carnia e sulle Dolomiti. Il britannico voleva guadagnare secondi preziosi in queste due frazioni di montagna e ci è abbondantemente riuscito ...

Giro d’Italia – Yates non si monta la testa dopo la vittoria di Sappada : “sto facendo qualcosa di grande - ma…” : Simon Yates con i piedi per terra dopo la vittoria di oggi a Sappada: le sensazioni del britannico della Mitchelton Scott, maglia rosa del Giro d’Italia 101 Ancora una favolosa impresa di Simon Yates. La maglia rosa della 101ª edizione del Giro d’Italia ha conquistato oggi una strepitosa vittoria sul traguardo di Sappada, al termine della quindicesima tappa della corsa rosa partita da Tolmezzo. Il corridore della Mitchelton Scott si ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Vi chiedo comprensione - un dramma sportivo. Sono svuotato e sto male - non so i motivi” : Fabio Aru è andato letteralmente in crisi durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha tagliato il traguardo di Sappada con 20 minuti di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates. Giornata davvero terribile per il sardo che non ha cercato scuse nelle dichiarazioni post-gara: “Oggi è stata una giornata veramente dura, sia sotto il profilo fisico che psicologico. Voglio ringraziare i miei compagni ...

Giro d’Italia 2018 - quali distacchi nella cronometro di Rovereto? La classifica si può rivoluzionare… : Dopo la tappa di Sappada, il Giro d’Italia 2018 sembra saldamente nelle mani del britannico Simon Yates (Mitchelton Scott). Siamo di fronte, probabilmente, ad uno dei dominatori dei Grandi Giri del prossimo lustro, insieme all’astro nascente colombiano Egan Bernal (Team Sky) che ha monopolizzato il Giro di California, svoltosi in contemporanea con la Corsa Rosa. 26 anni da compiere il prossimo mese di agosto, Yates ha già raggiunto ...