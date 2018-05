Giro d' Italia 2018 | le pagelle di Angelo Costa | prima della volata finale

Giro d'Italia 2018 - domani tappa 16. Orari tv - percorso e favoriti : Al Giro d'Italia, dopo il giorno di pausa, è in programma la cronometro da Trento a Rovereto: terreno di caccia per Tom Dumoulin Giro d'Italia 2018, le pagelle di Angelo Costa , prima della volata ...

Tom Dumoulin - Giro d’Italia 2018 : “Nella crono tutto dipende dal vento” : Si nasconde Tom Dumoulin alla vigilia della cronometro che potrebbe riscrivere la classifica generale del Giro d’Italia: il capitano del Team Sunweb ha parlato ai microfoni di tuttoBiciWeb.it, provando a pronosticare i distacchi che ci saranno domani, e quanto potrebbe accadere nelle ultime giornate di alta montagna. Per il corridore olandese non ci sarà gran differenza col capoclassifica Simon Yates: “Non credo che sarà così grande. ...

Thibaut Pinot - Giro d’Italia 2018 : “Venerdì e sabato si potrà fare la differenza” : Thibaut Pinot sta battagliando con Domenico Pozzovivo per il terzo gradino del podio del Giro d’Italia, che oggi vive l’ultimo giorno di riposo. Il transalpino ha parlato ai microfoni di SpazioCiclismo, analizzando quanto accaduto nelle prime due settimane della corsa partita da Israele, e descrivendo ciò che potrà accadere nelle ultime tappe. Lo scorso anno il capitano dell’odierna Groupama-FDJ terminò quarto, ma per lui la ...

Giro d’Italia 2018 - cronometro Trento-Rovereto : i possibili distacchi tra gli uomini di classifica : Giorno di riposo che guarda già al futuro. I 34 chilometri a cronometro della 16esima tappa del Giro d’Italia 2018 tra Trento e Rovereto possono segnare in maniera indelebile la corsa rosa. Andiamo a vedere quali potrebbero essere i distacchi tra gli uomini di classifica in vista della giornata di domani, che poi proietterà alle ultime tre frazioni di montagna: solo lì, poi, si chiuderà il Giro. Il riferimento non può che essere Tom ...

Giro d'Italia - parte l'ultima settimana con una crono : venerdì la Cima Coppi : Tutte le strade portano a Roma ma uno solo nella Capitale, domenica pomeriggio sarà felice di avere imboccato quella giusta per conquistare il Giro d'Italia. Adesso quel signore si chiama Simon Yates ...

Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa Trento-Rovereto : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : Dopo il terzo ed ultimo giorno di riposo va in scena, la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018 vedrà i corridori affrontare la seconda cronometro di questa edizione con un percorso di 34 km da Trento a Rovereto. Una frazione che sarà fondamentale per la classifica generale e che potrebbe portare distacchi pesanti nelle prime posizioni e dare una chiara impronta alla Corsa Rosa. Una stage che l’olandese Tom Dumoulin, vincitore del Giro 2017, ...

Giro d’Italia 2018 - cronometro Trento-Rovereto : la startlist e gli orari di partenza. Il programma completo : Dopo il terzo ed ultimo giorno di riposo va in scena, la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018 che vedrà i corridori affrontare la seconda cronometro di questa edizione con un percorso di 34,2 km da Trento a Rovereto. Una frazione che sarà fondamentale per la classifica generale e che potrebbe portare distacchi pesanti nelle prime posizioni e dare una chiara impronta alla Corsa Rosa. Una stage che l’olandese Tom Dumoulin, vincitore del Giro ...

Giro d’Italia – Continuare o ritirarsi? Fabio Aru ha preso la sua decisione : l’annuncio sui social : Fabio Aru ha preso la sua decisione sull’ultima settimana del Giro d’Italia: l’annuncio sui social Giornate complicate per Fabio Aru al Giro d’Italia 101 . Il sardo della UAE Team Emirates non è riuscito a far bene nelle importantissime e decisive tappe della corsa rosa, deludendo prima di tutto se stesso, ma anche tutti i tifosi che dopo il forfait dello scorso anno riponevano tante aspettative su di lui. Nelle ultime ...

Domenico Pozzovivo - Giro d’Italia 2018 : “La cronometro di domani è importante. Spero di limitare i danni” : E’ un Domenico Pozzovivo lucido e desideroso di dare il meglio di se stesso, quello che si proietta alla sedicesima tappa di domani del Giro d’Italia 2018: la cronometro da Trento a Rovereto di 34,2 km che metterà a dura prove le qualità dello scalatore lucano. Il corridore della Bahrain-Merida, terzo nella graduatoria generale a 2’28” dalla Maglia Rosa Simon Yates, ha analizzato in questa giornata di riposo i temi più ...

Giro d'Italia - Pozzovivo : 'Il mio obiettivo è il podio a Roma' : ' La crono di domani? Sarei contento se riuscissi a perdere non più di 1'40'. Dumoulin è irraggiungibile ma con Yates spero di giocarmela. Si, è vero, in passato sono andato bene anche a cronometro, ...

Chris Froome - Giro d’Italia 2018 : “Difficile battere Yates. La cronometro di domani? Prenderò quel che viene” : Nel terzo ed ultimo giorno di riposo di questo Giro d’Italia 2018, è tempo di analisi e riflessioni, pensando a quanto è stato fatto e quel che è ancora la strada da fare per arrivare a Roma. Aspetti ben presenti nella mente del quattro volte vincitore del Tour de France Chris Froome, che ieri non ha vissuto una delle sue giornate migliori. Dopo aver staccato tutti sullo Zoncolan, l’asso britannico ha perso terreno nella stage di ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani (22 maggio) : Trento-Rovereto. Orario d’inizio - altimetria e come vederla in tv. Il programma completo : domani (martedì 22 maggio) si correrà la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018, una cronometro individuale di 34,2 km da Trento a Rovereto. Dopo il giorno di riposo la Corsa Rosa entrerà nell’ultima settimana, che si aprirà subito con una frazione chiave. La seconda cronometro di questa edizione potrà infatti essere decisiva per la classifica generale e portare distacchi importanti tra i big. Il percorso è quasi interamente pianeggiante, ...

Giro d’Italia 2018 - sedicesima tappa Trento-Rovereto : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018 vedrà i corridori affrontare la seconda cronometro di questa edizione con un percorso di 34 km da Trento a Rovereto. Una frazione che sarà fondamentale per la classifica generale e che potrebbe portare distacchi pesanti nelle prime posizioni e dare una chiara impronta alla Corsa Rosa. Una stage che l’olandese Tom Dumoulin, vincitore del Giro 2017, potrebbe sfruttare per accorciare sul leader Simon ...

Giro d’Italia 2018 - prime indicazioni per Cassani verso i Mondiali di Innsbruck. Pozzovivo e Formolo utilissimi come alternative tattiche a Nibali? : Giorno di riposo al Giro d’Italia 2018, tempo di riflessioni per i corridori e anche per gli addetti ai lavori. Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, sta già pensando ai più importanti obiettivi per la squadra azzurra in questa stagione: ovviamente i fari sono puntati tutti verso il Mondiale di Innsbruck, attesissimo, che si disputerà nel mese di settembre. Un percorso iridato durissimo in terra ...