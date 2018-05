Giro | crono | Dumoulin partirà alle 16 | 27 | Yates 3' più tardi

Giro d’Italia 2018 - cronometro Trento-Rovereto : la startlist e gli orari di partenza. Il programma completo : Dopo il terzo ed ultimo giorno di riposo va in scena, la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2018 che vedrà i corridori affrontare la seconda cronometro di questa edizione con un percorso di 34,2 km da Trento a Rovereto. Una frazione che sarà fondamentale per la classifica generale e che potrebbe portare distacchi pesanti nelle prime posizioni e dare una chiara impronta alla Corsa Rosa. Una stage che l’olandese Tom Dumoulin, vincitore del Giro ...

Domenico Pozzovivo - Giro d’Italia 2018 : “La cronometro di domani è importante. Spero di limitare i danni” : E’ un Domenico Pozzovivo lucido e desideroso di dare il meglio di se stesso, quello che si proietta alla sedicesima tappa di domani del Giro d’Italia 2018: la cronometro da Trento a Rovereto di 34,2 km che metterà a dura prove le qualità dello scalatore lucano. Il corridore della Bahrain-Merida, terzo nella graduatoria generale a 2’28” dalla Maglia Rosa Simon Yates, ha analizzato in questa giornata di riposo i temi più ...

Chris Froome - Giro d’Italia 2018 : “Difficile battere Yates. La cronometro di domani? Prenderò quel che viene” : Nel terzo ed ultimo giorno di riposo di questo Giro d’Italia 2018, è tempo di analisi e riflessioni, pensando a quanto è stato fatto e quel che è ancora la strada da fare per arrivare a Roma. Aspetti ben presenti nella mente del quattro volte vincitore del Tour de France Chris Froome, che ieri non ha vissuto una delle sue giornate migliori. Dopo aver staccato tutti sullo Zoncolan, l’asso britannico ha perso terreno nella stage di ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome ancora in corsa per il podio. A cronometro può guadagnare molto su Pozzovivo e Pinot : La prima parte di Giro d’Italia 2018 è stata un mix di gioia e dolore per Chris Froome. Il capitano del Team Sky ha iniziato nel peggiore dei modi questa edizione, con la caduta durante la ricognizione della cronometro di Gerusalemme, che ha poi compromesso anche la prestazione contro il tempo. Il britannico ha poi perso gradualmente terreno in classifica, staccandosi sempre in salita. Sabato è arrivata però la grande gioia, con la ...

Giro d’Italia 2018 : le tappe dell’ultima settimana. Cronometro di Rovereto - Colle delle Finestre e Cervinia. Ci si gioca tutto! : Ultima settimana al Giro d’Italia 2018: oggi il terzo giorno di riposo, poi ci si lancerà verso il lungo sprint finale che porterà fino alla passerella conclusiva di Roma, dove si assegnerà il Trofeo Senza Fine. Come di consueto la maggior parte delle insidie sono tutte concentrate in questa fase terminale: una Cronometro e tante salite prima del gran galà nella Capitale. Domani si torna a sfidare le lancette, una delle sfide più attese: ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin può prendere la maglia rosa con la cronometro? Oggi l’olandese ha sofferto tanto - forma non eccelsa : Tom Dumoulin non è più il favorito in pectore per la conquista del Giro d’Italia 2018. Il durissimo weekend con lo Zoncolan e il tappone di Sappada ha messo seriamente in difficoltà l’olandese che ora accusa 2’11” di distacco da Simon Yates, letteralmente volato sul Mostro della Carnia e sulle Dolomiti. Il britannico voleva guadagnare secondi preziosi in queste due frazioni di montagna e ci è abbondantemente riuscito ...

Giro d’Italia 2018 - quali distacchi nella cronometro di Rovereto? La classifica si può rivoluzionare… : Dopo la tappa di Sappada, il Giro d’Italia 2018 sembra saldamente nelle mani del britannico Simon Yates (Mitchelton Scott). Siamo di fronte, probabilmente, ad uno dei dominatori dei Grandi Giri del prossimo lustro, insieme all’astro nascente colombiano Egan Bernal (Team Sky) che ha monopolizzato il Giro di California, svoltosi in contemporanea con la Corsa Rosa. 26 anni da compiere il prossimo mese di agosto, Yates ha già raggiunto ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Avevo pianificato l’attacco. Il vantaggio su Dumoulin? Non sono contento - può superarmi a cronometro” : Simon Yates ha trionfato anche sul traguardo di Sappada, ha vinto la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 e ha ulteriormente rafforzato la propria maglia rosa. Il britannico ora ha 2’11” di vantaggio su Tom Dumoulin quando si entra nell’ultima settimana della Corsa Rosa: il capitano della Mitchelton Scott sta letteralmente dominando, ha conquistato il terzo successo e ora sogna a occhi aperti. Nonostante tutto non è ...

Giro d’Italia 2018 : domani il giorno di riposo! Si riparte martedì 22 con la cronometro Trento-Rovereto. Il programma e gli orari : Il Giro d’Italia 2018 è pronto per osservare il turno di riposo: domani lunedì 21 maggio la carovana si ferma, i ciclisti potranno rifiatare prima di lanciarsi verso una terza settimana davvero di fuoco. Il weekend con lo Zoncolan e il tappone di Sappada ha rivoluzionato la classifica generale, le fatiche rimarranno sicuramente nelle gambe di molti atleti che aspettano il terzo giorno di riposo per ricaricare le pile prima ...

Chris Froome può vincere il Giro d’Italia 2018 : il fenomeno ritrovato. Vola in salita e a cronometro può fare la differenza : Ha dimostrato cosa significa essere fuoriclasse, ha ribadito ancora una volta tutta la sua potenza, ha messo sulla strada tutto il cuore e la grinta di cui era dotato, non ha voluto lasciare nulla di intentato e ha ruggito come solo un vero campione sa fare. Chris Froome, contro tutto e tutti, ha mostrato i muscoli e ha sciorinato una prestazione ai limiti dell’umano con la quale ha illuminato il Giro d’Italia nella tappa regina: il ...

Giro d’Italia 2018 - Yates-Dumoulin : duello per la maglia rosa. Simon : “La crono il mio Everest”. Tom : “Qui per il bis - Yates va meglio ma…” : Simon Yates contro Tom Dumoulin. Questo sembra essere il testa a testa per la conquista del Giro d’Italia 2018, salvo clamorosi ribaltoni messi in scena da altri ciclisti e che al momento sembrano molto difficili. Il britannico ha vinto anche a Osimo e ora ha 47” di vantaggio sull’olandese: nel weekend lo Zoncolan e il tappone di Sappada, martedì la cronometro di Trento. Le prossimi tre frazioni dure, dopo due giornate dedicate ...

Giro di California 2018 : Tejay Van Garderen vince la crono e si porta in testa alla generale - Filippo Ganna quinto : 34 chilometri contro il tempo che hanno sconvolto la classifica generale. La quarta tappa del Giro di California 2018, come prevedibile, ha lasciato il segno sulla corsa: Tejay Van Garderen (Bmc) ha vinto la prova e ha colto il suo primo successo stagionale, chiudendo in 40’47”, sufficienti per conquistare la maglia. Alle sue spalle il compagno di squadra alla Bmc Patrick Bevin a 7”, mentre il britannico del Team Sky Tao ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates scatenato : “Devo dare 2 minuti a Dumoulin prima della cronometro - 3 sarebbe l’ideale” : Simon Yates consolida il suo primato nella generale: oggi il britannico della Mitchelton Scott ha sprintato al traguardo volante con abbuoni guadagnando un secondo su Pinot e tre su tutti gli altri uomini di classifica. Giornata agrodolce per la sua squadra, con i problemi di Chaves, ora fuori irrimediabilmente attardato. Le sue prime parole ai microfoni Rai sono proprio per il compagno di squadra, giunto sul traguardo con ben 25 minuti di ...

