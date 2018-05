Giornata mondiale delle api | Fao | Proteggerle per il futuro dell' alimentazione

Giornata mondiale delle api - 75% delle colture dipende da impollinazione. Fao : “Proteggerle è tutelare il nostro cibo” : È la prima Giornata mondiale delle Api, voluta dalla Slovenia e istituita nel giorno anniversario della nascita di Anton Jana, pioniere dell’apicoltura moderna e tra i maggiori esperti della sua epoca. Tanto che quando l’imperatrice Maria Teresa fondò la prima scuola di apicoltura lo nominò direttore. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha esortato paesi e singoli individui a fare di più per ...

Oggi la Giornata mondiale delle api - gravemente minacciate da clima e pesticidi : Si celebra Oggi la prima Giornata mondiale delle api, iniziativa partita dalla Slovenia e sostenuta da altri 115 Paesi che ha ottenuto il riconoscimento dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite lo scorso dicembre. La Giornata dedicata all’apicoltura vuole sottolineare il ruolo e importanza delle api e di altri impollinatori dal punto di vista economico, sociale e ambientale: tali insetti sono gravemente minacciati dagli effetti ...

Fao : nasce la prima Giornata mondiale delle api : Con un comunicato l’Onu ha invitato il mondo intero a prendere consapevolezza di quanto siano preziose le api per la sopravvivenza dell’umanità. I 115 stati membri delle Nazioni Unite hanno stabilito nello scorso dicembre 2017 che ci sarebbe stata una giornata rivolta a questo indispensabile impollinatore. Quindi si terrà oggi domenica 20 maggio 2018 il primo “World Bee Day”, un giorno dedicato alle api. Molti sono gli eventi organizzati in ...

Coldiretti - Giornata mondiale delle api : 10.38 Boom del miele nel carrello della spesa degli italiani con un aumento del 5,1% sugli acquisti nel 2017, spinto dalla svolta salutistica nei comportamenti alimentari degli italiani. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Ismea divulgata in occasione della giornata mondiale delle Api del 20 maggio,istituita dall'Onu per riconoscere il ruolo insostituibile svolto da questo insetto,tanto che Einstein sosteneva che:"Se l'ape ...

Giornata mondiale delle Api - Coldiretti : boom del miele nel carrello della spesa degli italiani : boom del miele nel carrello della spesa degli italiani con un aumento del 5,1% sul valore degli acquisti nel 2017, spinto dalla svolta salutistica nei comportamenti alimentari degli italiani. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Ismea divulgata in occasione della Giornata Mondiale delle Api del 20 maggio, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) per riconoscere il ruolo insostituibile svolto da questo ...

Giornata mondiale delle Api : Rai Yoyo aderisce insieme all’Ape Maia : Rai Yoyo aderisce insieme all’Ape Maia, il popolare personaggio dei cartoni animati, alla prima Giornata mondiale delle Api, indetta dalle Nazioni Unite per domenica 20 maggio. La festa delle Api verrà celebrata in tutto il mondo per ricordare il loro ruolo fondamentale per l’impollinazione, l’alimentazione di tutti e la biodiversità. Lo special dell’Ape Maia “Che cosa sanno i bambini delle api”, prodotto da ...

Rally del Portogallo 2018/ Mondiale Wrc : streaming video e diretta tv. Percorso e vincitore 2^ Giornata (oggi) : diretta Rally del Portogallo 2018: info streaming video e Percorso della 2^ giornata in terra lusitana, oggi sabato 19 maggio. Chi vincerà oggi sulla ghiaia?(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 02:37:00 GMT)

Sabato 19 maggio palazzi comunali illuminati di viola per la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino : Il Comune di Venezia intende celebrare con questa iniziativa , che si ripete in 40 città italiane e in 50 Paesi del mondo, la Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'...

Giornata mondiale contro l'omofobia : perché è importante : L'obiettivo è lanciare un messaggio di rispetto e fermare ogni forma d'intolleranza, piaga dell'intera società

XIV Giornata mondiale contro l’Ipertensione al “Fatebenefratelli – Isola Tiberina” : In occasione della XIV Giornata Mondiale contro l’Ipertensione, il “Fatebenefratelli – Isola Tiberina” apre le porte ai cittadini per sensibilizzare l’utenza su questa malattia “silenziosa” e sull’importanza della prevenzione. L’appuntamento è per il prossimo 18 maggio nel cortile dell’accettazione, dove medici, infermieri e ostetriche saranno a disposizione per distribuire materiale informativo e misurare gratuitamente la pressione. Lo stesso ...

Tiroide - il 25 maggio la Giornata mondiale : 6 milioni di italiani con problemi : Settimana Mondiale della Tiroide dal 21 al 27 maggio: prevenzione in tutta Italia. Il 25 maggio Giornata Mondiale: 6 milioni di italiani con problemi

Ambiente : il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale dell’ape : “Si è arrivati al pronunciamento nell’Assemblea Generale dell’Onu, il 20 dicembre del 2017, di quella che tra cinque giorni sara’ celebrata come la prima Giornata mondiale dell’Ape e cosi’ negli anni a venire”. A ricordarlo Raffaele Cirone, presidente della FAI-Federazione Apicoltori Italiani, che con visibile soddisfazione raccoglie oggi i frutti di una storica e costruttiva amicizia tra l’Italia ...

Giornata mondiale DEL RIFUGIATO IN BASILICATA VIDEOMIGRAZIONI 18 MAGGIO 30 GIUGNO : VIDEOMIGRAZIONI per l'edizione del 2018 darà molto spazio al teatro con la presentazione di tre spettacoli: il 27 MAGGIO a Potenza in Piazza Mario Pagano ci sarà la rappresentazione "La guerra dei ...

Giornata mondiale della Bicicletta : ecco i migliori tour su 2 ruote per celebrare in vacanza il mezzo ecosostostenibile : Pedalare fa bene, è ecosostenibile ed è espressione di cambiamento. Il 3 giugno 2018 è la Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita da una risoluzione ONU che invita a festeggiare il mezzo con le 2 ruote, promuovendone l’uso e la consapevolezza. Andare in bici, infatti, consente di fare sport, di osservare meglio ciò che si incontra durante il viaggio, di curare la propria salute fisica e mentale, di risparmiare CO2 evitando di utilizzare ...