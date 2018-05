Gigi Buffon | Alessandro Alciato | ' Gigi Buffon al Psg E vuole tornare in nazionale'

Buffon - il tradimento è clamoroso : Gigi sceglie il PSG per inseguire la Champions - così finisce l’ultima bandiera : Incredibile Buffon, il portiere ha raggiunto l’accordo con il Psg e guiderà la porta del club francese nella prossima stagione. L’estremo difensore ha salutato la Juventus nella gara di campionato contro il Verona, grande emozioni allo Stadium con il commovente addio di tutto lo stadio. Buffon sembrava indirizzato verso il ritiro poi la proposta del Psg che ha cambiato le carte in tavola. Nelle ultime ore nuovo contatto tra le parti ...

Juventus - Buffon - l'omaggio social. Del Piero : "Gigi - la tua storia non finirà mai" : E' l'ultima di campionato, è la festa scudetto, ma sarà soprattutto la giornata di Buffon. Il capitano bianconero saluterà oggi i suoi tifosi allo Stadium, passando la fascia a Chiellini e il ...

“Penso che Gigi…”. Boom! Alena cattivissima. Le corna di Buffon prudono ancora e adesso la Seredova parla : una furia contro l’ex e Ilaria D’Amico : Parole al veleno di Alena Seredova su Gigi Buffon, nel girono del suo addio alla Juve. L’ex moglie del portiere bianconero, ospite a Matrix Chiambretti, ha demolito l’ex marito a suon di battute. I due sono stati sposati dal 2011 al 2014 e dalla loro unione sono nati due figli, Luis Thomas e David Lee. Oggi Buffon è legato alla giornalista Ilaria D’Amico e anche l’ex modella ceca, 40 anni, vive una nuova storia. La ...

Ultima tra i pali per Gigi Buffon - ora inizia il dopo Juve : Addio. L’avventura alla Juventus è finita. Gigi Buffon ha chiuso la sua lunga militanza in bianconero con una vittoria. All’Allianz

Juventus-Verona 2-1 - festa scudetto per i Campioni d’Italia. Gigi Buffon saluta il popolo bianconero : festa scudetto per la Juventus allo Stadium. Di fronte al proprio popolo, i Campioni d’Italia hanno festeggiato il settimo scudetto consecutivo. Dopo aver già trionfato matematicamente settimana scorsa grazie al pareggio con la Roma, oggi i bianconeri hanno chiuso la stagione con la vittoria in casa contro il Verona per 2-1. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno così regalato l’ultima gioia al proprio pubblico nella giornata ...

Alena Seredova - l'unica tifosa contenta dopo l'addio di Gigi Buffon : «Adesso sarò più juventina di prima» : «Adesso tornerò a tifare Juve ancora di più, tantissimo» parola di Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon - portiere della Juve e della Nazionale - madre...

La lettera di Totti a Buffon 'Gigi - ci sono passato anch io - se hai bisogno fammi uno squillo. Noi diversi ma uguali' : ROMA - Da sempre avversari con i rispettivi club, campioni del mondo con la maglia azzurra, Francesco Totti e Gianluigi Buffon sono stati soprattutto due grandi amici legati da un rapporto autentico. Ecco perché l'ex capitano della Roma ha voluto mostrare la sua ...

Gigi Buffon cerca posto - Fabrizio Biasin : 'C'è una sola certezza...' : E venne il giorno. Buffon convoca la conferenza più complicata della sua vita. E dice addio. Più o meno. Addio alla Juve, dopo 17 anni, il resto si vedrà. La conferenza inizia e ti accorgi che il ...

