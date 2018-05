Giancarlo Giannini nel cast di Catch-22 insieme a Hugh Laurie | George Clooney pronto per

optimaitalia

: #GiancarloGiannini nella serie tv #Catch22 di #GeorgeClooney - 66Stefy : #GiancarloGiannini nella serie tv #Catch22 di #GeorgeClooney - OptiMagazine : #GiancarloGiannini nel cast di #Catch22 insieme a #HughLaurie: George Clooney pronto per un triplo ruolo… - RicMcmurphy1984 : RT @movieplayer_it: #Catch22: #GiancarloGiannini nel cast della serie diretta da #GeorgeClooney -

(Di lunedì 21 maggio 2018)Gianni neldi-22. Scoppia la bomba sui social e sul web dove arriva l'annuncio che travolge e sconvolge i fan italiani della nuova serie in cuisi farà in tre.L'attore sarà protagonista, produttore e regista della serie evento in sei episodi che Sky Italia ha deciso di co produrre e di mandare in onda. Non è la prima volta che il rinomato attore italiano si è dedicato ad una produzione internazionale (lo abbiamo già visto in 007 Casino Royale e Quantum of solace e Man on fire) eneldi22 sarà chiamato a prestare il volto a Marcello, il proprietario di una casa d’appuntamenti.La serie, in onda nel 2019 su Sky, sarà ambientata durante la seconda guerra mondiale e racconterà la storia di un bombardiere dell'aviazione, il soldato americano John Yossarian, chiamato a completare un alto numero di missioni per ottenere ...