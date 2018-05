blogo

: Giancarlo Giannini in Catch-22 la miniserie con George Clooney e Hugh Laurie - tvblogit : Giancarlo Giannini in Catch-22 la miniserie con George Clooney e Hugh Laurie - VperVero : RT @TelefilmCult: ULTIMA ORA! Giancarlo Giannini al fianco di George Clooney e Hugh Laurie in #Catch22. - AcademyTelefilm : RT @TelefilmCult: ULTIMA ORA! Giancarlo Giannini al fianco di George Clooney e Hugh Laurie in #Catch22. -

(Di lunedì 21 maggio 2018)si unisce al cast stellare di-22 lain sei episodi di Hulu, co-prodotta da Sky Italia, Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures.si ritroverà accanto a, Christopher Abbott, Kyle Chandler e, attore, produttore e regista di-22, che andrà in onda nel 2019 su Sky Atlantic.-22 è tratta dall'omonimo romanzo antimilitarista del 1961 di Josephh Heller che già ha avuto una sua versione cinematografica. L'adattamento è firmato da Luke Davies, nominato all'Oscar e vincitore del BAFTA per Lion, e David Michod (Animal Kingdom), mentree Grant Heslov saranno i registi dei sei episodi che saranno girati in Italia tra Roma e la Sardegna.prosegui la letturain-22 laconpubblicato su TVBlog.it 21 maggio 2018 16:01.