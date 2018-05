Giallo a Cagliari | donna trovata morta in casa

Roma-Cagliari 0-1 - i Giallorossi blindano la Champions : Roma, 7 mag. , askanews, Un gol di Under dopo quindici minuti del primo tempo regala alla Roma un successo importantissimo perché le permette di blindare il terzo posto in classifica e con esso la ...

Serie A 2018 - Cagliari-Roma 0-1 : decide Under - Giallorossi verso la Champions League - sardi a rischio retrocessione : La Roma ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel posticipo della 36^ giornata di Serie A e ha rafforzato il terzo posto in classifica: ora i giallorossi hanno due punti di vantaggio sulla Lazio e quattro sull’Inter. La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere davvero a un passo ma occorrerà uno sforzo nelle prossime due partite, a cominciare dal difficile match del prossimo weekend contro la Juventus. A decidere ...

Cagliari-Roma : i Giallorossi vogliono tornare in Champions : As Roma: i giallorossi cercano l’affondo finale per la Champions Restano tre gare al termine della stagione. Dunque 270 minuti e 9 punti in palio per decretare i verdetti più importanti della massima serie calcistica. Entusiasmante la corsa che vedrà riempirsi le ultime due caselle valide per l’accesso alla prossima Champions League. Roma e Lazio veleggiano appaiate a quota 70, mentre l’Inter un po’ più distaccata a 66, e ...

Benevento-Cagliari 1-2 - l’insostenibile leggerezza dell’essere (tifosi Giallorossi) : Sappiamo bene come la vita del tifoso non sia una vita semplice poiché lo stato d’animo del supporter è irrimediabilmente condizionato dai risultati della domenica. Il dì di festa può diventare dì di catastrofe, i pomeriggi domenicali più mesti di quanto per loro natura già non siano e i lunedì mattina preda di incontrollabili disturbi dell’umore. Lo stadio, la pioggia, il seggiolino bagnato, il pullman, la trasferta, il vento, ...