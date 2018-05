Giacomo Urtis ho avuto una relazione con il Ken Umano

people24.myblog

: Il singolo di Giacomo Urtis è già un tormentone - starpeoplenews1 : Il singolo di Giacomo Urtis è già un tormentone - markandmatthew : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - IsaeChia : ‘#Isola12’, #GiacomoUrtis lancia il suo primo brano musicale! (Video) ( #IsaeChia Giacomo Urtis ) -

(Di lunedì 21 maggio 2018)il chirurgo dei “Vip”al settimanale “Novella 2000” racconta:”Hounacon il Ken”. Con questa intervista torna nuovamente sotto i riflettori, dopo esserne uscito, almeno in parte, al termine dell’Isola dei Famosi, a cui ha partecipato come naufrago. A “Novella 2000” il dottore ha, quindi, raccontato nel dettaglio la storia d’amore che c’è stata (e pare esserci ancora) tra lui e Rodrigo Alves. I due sono stati insieme solo per alcuni mesi, ma, pur avendo preso strade diverse per via dei relativi impegni professionali, non si sono mai detti realmente addio.solo qualche mese fa, alla fine dello scorso anno, è stato a trovare Rodrigo nella sua casa di Londra e dei pochi giorni passati insieme ha detto: “Mi ha riempito di attenzioni“. Il chirurgo ha poi aggiunto che, se non fosse per la distanza che li divide fisicamente e per il ...