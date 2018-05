Gf | Filippo lascia Lucia | Questa è la cosa più giusta da fare

Grande Fratello : Filippo e Lucia si sono lasciati : Finisce la storia tra Lucia e Filippo del Grande Fratello. Lui si confida con Veronica Una delle coppie all’interno della Casa del Grande Fratello è, o forse dovremmo dire era, quella formata da Lucia e Filippo. La loro storia nata nel reality show sembra essersi già conclusa. In questi giorni Filippo pare essere assai nervoso […] L'articolo Grande Fratello: Filippo e Lucia si sono lasciati proviene da Gossip e Tv.

Gf15 - Filippo e Lucia si lasciano : 'Mi spiace vederti così - ci abbiamo provato - ma non va' : Aria di crisi nella casa del Grande Fratello: la prima coppia nata durante questa edizione del reality sembra essere scoppiata. Filippo Contri e Lucia Orlando si sono confrontati e si sono lasciati, a ...

“Querela!”. Grande Fratello : Filippo Contri finisce nei guai. Il concorrente si lascia sfuggire una frase pesantissima su un’attrice e lei annuncia : “Piovono calunnie” : Sembra proprio non esserci pace per la produzione del Grande Fratello Nip. Dopo le numerose proteste del pubblico a causa degli atteggiamenti avuti dagli inquilini nei confronti di Aida Nizar, la concorrente spagnola spesso ospite nei salotti di Barbara D’Urso, adesso Carmelita ha un’altra gatta da pelare. L’edizone Nip, tornata in televisione dopo un’assenza di tre anni, non è iniziata nel migliore dei modi. Danilo Aquino è ...

Il principe Filippo lascia l'ospedale dopo l'intervento all'anca - : Il marito di Elisabetta II è stato dimesso dal King Edward VII's Hospital di Londra nove giorni dopo l'operazione. La figlia Anna: "E' in forma"

Merola lascia Forza Italia - il partito : avanti con De Filippo : La sua decisione lascia l'amaro in bocca proprio perché la rinascita della nostra area politica a Maddaloni era passata anche attraverso il suo apporto in termini di idee e contenuti per la città. ...

Un posto al sole - trame 2-6 aprile : Serena e Filippo si lasciano? : Anticipazioni Un posto al sole, prossima settimana: l’esasperazione di Serena Un posto al sole andrà regolarmente in onda anche il giorno di Pasquetta, lunedì 2 aprile alle 20:40 circa su Raitre. Più di due milioni di telespettatori si sintonizzano su Raitre dal lunedì a venerdì per seguire le vicende degli abitanti di palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 2 al 6 aprile svelano che scoppierà una crisi tra Serena e ...

Domenica LIVE : confronto tra Filippo Nardi e Eva Henger. Lecciso lascia Albano? Video : Oggi, Domenica 18 marzo, ritorna l'imperdibile appuntamento con #Domenica LIVE, condotto da Barbara D'Urso. L’obiettivo della D’Urso, tra gli altri, è quello di battere in ascolti la collega di Rai 1 Cristina Parodi, con la sua Domenica In. In studio si ritorna a parlare dell'#Isola dei Famosi con tutti gli ex naufraghi: Filippo Nardi, Giucas Casella, Eva Henger, Cecilia Capriotti. Anche Paola di Benedetto ha deciso di accettare l'invito di ...