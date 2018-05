Georgette Polizzi ha la sclerosi multipla Video | è questa la malattia che ho

Temptation Island : Georgette Polizzi svela la sua malattia : Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda Georgette Polizzi. La giovane, come ben ricordano i fans, circa tre anni fa ha partecipato a 'Temptation Island' insieme al suo fidanzato, diventando una delle protagoniste del reality. Con un emozionante video su Instagram, Georgette ha annunciato cosa realmente l'ha costretta a restare più di un mese in ospedale, tra cure e soprattutto speranze. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato. Cosa è successo ...

Temptation Island : Georgette Polizzi affetta da sclerosi multipla : Georgette Polizzi annuncia: “Ho la sclerosi multipla” A volte la vita tira scherzi inaspettati a cui si reagisce dopo un intenso choc. Forse è così che avrà reagito Georgette Polizzi quando, dopo aver percepito strani tremori in tutto il corpo, i medici le hanno diagnosticato la sclerosi multipla. Oggi, giorno del suo compleanno, l’ex concorrente di Temptation Island ha voluto parlare sinceramente ai suoi fan che ...

Di che malattia soffre Georgette Polizzi? La bella ex protagonista di Temptation Island svela la natura del suo male [VIDEO] : Georgette Polizzi costretta su una sedia a rotelle, la bella ex protagonista di Temptation Island spiega la ‘malattia bastarda’ da cui è affetta L’abbiamo vista in questi ultimi mesi sui social combattere un ‘mostro invisibile’ di cui non aveva rivelato la natura. Georgette Polizzi ha rivelato oggi il nome della malattia che la costringe su una sedia a rotelle e che non le rende la vita facile. La bella ex ...

