Gemma Galgani e Marco Cappagli Uomini e Donne | una storia finita? Colpo basso da

Gemma Galgani - Uomini e Donne / Maria De Filippi attacca la dama : "Non ha senso quello che fai!" (Trono Over) : Gemma Galgani insegue un arrabbiato Marco nel backstage del Trono Over di Uomini e Donne: la richiesta del cavaliere e la gelosia nei confronti di Giorgio Manetti.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:53:00 GMT)

Maria De Filippi - clamoroso al Trono over di Uomini e donne. 'Basta così' - Gemma Galgani - dramma dietro le quinte : Imprevedibile finale al Trono over di Uomini e donne . I protagonisti sono sempre Gemma Galgani e Giorgio Manetti , i grandi 'eroi romantici' del programma di Maria De Filippi reduci da un doloroso ...

Al Trono over la mossa di Giorgio Manetti manda in crisi Gemma Galgani : Il Trono over di 'Uomini e Donne' ha sostituito a tutti gli effetti 'Il Segreto' e 'Una Vita': prove tecniche subdole di riavvicinamento di Giorgio Manetti a Gemma Galgani. E Maria De Filippi stringe ...

Gemma Galgani e Marco Cappagli / Uomini e Donne - Maria De Filippi attacca la dama : "È senza senso ciò che fai" : Al trono over di Uomini e Donne si accendono su Gemma Galgani e Marco Cappagli. I due proseguono la loro conoscenza, ma Giorgio Manetti ha qualcosa da dire alla dama.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:44:00 GMT)

Gemma Galgani E MARCO CAPPAGLI/ Video - Uomini e Donne : insieme in palestra a... ballare! : Al trono over di Uomini e Donne si accendono su GEMMA GALGANI e MARCO CAPPAGLI. I due proseguono la loro conoscenza, ma Giorgio Manetti ha qualcosa da dire alla dama.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:00:00 GMT)

Gemma Galgani e Marco Cappagli/ Uomini e Donne : prosegue la loro conoscenza - ma Giorgio Manetti... : Al trono over di Uomini e Donne si accendono su Gemma Galgani e Marco Cappagli. I due proseguono la loro conoscenza, ma Giorgio Manetti ha qualcosa da dire alla dama.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:50:00 GMT)

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti geloso di Gemma Galgani? "Ecco cosa ha fatto in studio" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Giorgio Manetti è davvero geloso di Gemma Galgani? Il pubblico ne è convinto: "Ecco cosa ha fatto mentre era al centro con Marco"(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani contesa tra Giorgio e Marco? Un gesto spiazza tutti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Giorgio Manetti vuole riconquistare Gemma Galgani? La dama contesa tra lui e Marco Cappagli: chi sceglierà? Proprio quando la conoscenza con Marco Cappagli sembrava proseguire a gonfie vele, Giorgio Manetti torna a mettere confusione nella mente e soprattutto nel cuore di Gemma Galgani. La nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, come svela IsaeChia, ha visto infatti Giorgio fare una ...

UOMINI E DONNE / Sorrisi e salutini - da chi? Da Gemma Galgani in love (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, novità dopo l'addio al programma. Ma a settembre il ritorno in studio, ecco perché. Tutto è pronto per il gran finale della settimana in compagnia del trono over di UOMINI e DONNE. Dopo il lieto fine, almeno per adesso, regalato alla trasmissione da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, sembra che per Gemma Galgani si avvicini ormai un'estate ancora da single o, ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani tra Marco e Giorgio : la dama a un bivio e pronta a una scelta (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani sceglierà Marco Cappagli o Giorgio Manetti? La dama ad un bivio: lascerà il programma?(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 07:35:00 GMT)

Gemma Galgani e Marco Cappagli/ Uomini e Donne : il weekend a Cecina : Gemma Galgani e Marco Cappagli a Uomini e Donne: la dama e il cavaliere del trono over hanno trascorso insieme un fine settimana a Cecina. Ecco cosa è successo tra di loro.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 12:57:00 GMT)

“Impeccabile in tv ma fuori…”. Gemma Galgani beccata senza trucco. I paparazzi la scovano con le buste della spesa in mano e senza un filo di make-up : le foto mai viste : È indiscutibilmente uno dei personaggi più chiacchierati, amati e odiati di ”Uomini e Donne”. Stiamo parlando di Gemma Galgani. La dama per eccellenza ha conquistato la platea Mediaset e il pubblico del piccolo schermo grazie ad una verve che non passa inosservata e alle continue liti con l’opinionista Tina Cipollari. La storia con Giorgio Manetti (il cavaliere, il “gabbiano” del trono over di Uomini e Donne) ha fatto sognare ad occhi ...

Uomini e Donne/ Nuova batosta per Gemma Galgani : una ritorno mette in crisi la dama? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Nuovo colpo basso per Gemma Galgani: tra Marco e Giorgio Manetti, arriva un ex in studio? Ennio pronto a tornare...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Gemma Galgani - nuovi piani in vista dell’estate? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono over. Gemma Galgani, sempre pià vicina a Marco, potrebbe decidere di lasciare il parterre in vista dell’estate...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 07:05:00 GMT)