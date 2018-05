Frank Horvat | l' estasi racchiusa in un' immagine

Frank Horvat - la storia di un fotografo di moda in mostra : Frank Horvat nasce nel 1928 ad Abbazia in Croazia e all’età di 11 anni emigra a Lugano con la famiglia in fuga. Alla fine della guerra va in Italia, a Milano, dove frequenta l’Accademia di Belle Arti a Brera. Esordisce nel mondo dell’haute couture fiorentina all’inizio degli anni ’50, comincia a viaggiare: Asia, America Latina, Medio ed Estremo Oriente, Parigi, Londra, Tokyo, ed entra a far parte della storica agenzia Magnum, dal 1958 al ...