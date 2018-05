Francavilla | lancia la figlia dal ponte sulla A14 e si suicida Morta anche la moglie

Francavilla - si butta giù dal viadotto 7 ore dopo aver lanciato la figlia di 12 anni. Potrebbe aver ucciso la moglie in mattinata : Francavilla AL MARE - Prima ha lanciato Ludovica, la figlia 12enne della compagna, dal viadotto , poi, dopo sette ore di estenuanti trattative con i soccorritori si è a sua volta butta to...

Orrore a Francavilla - il suicidio di Fausto Filippone : morto sul colpo come la figlia che aveva lanciato dal viadotto : Si è suicidato Fausto Filippone, 49 anni, l’uomo che questa mattina aveva lanciato la figlia 12enne da un viadotto della A14 a Francavilla al Mare (Chieti) e che per ore aveva minacciato di buttarsi giù se qualcuno si fosse avvicinato al corpo della bambina. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, l’uomo è stato visto mollare la presa della recinzione del viadotto l a cui è rimasto attaccato per ore, non si sa per aver perso ...