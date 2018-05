Francavilla | lancia la figlia da un cavalcavia e si suicida

vanityfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) La trattativa è andata avanti per ore nel pomeriggio di domenica 20 maggio, ma il dramma si è già consumato. Per ore Fausto Filippone, 49 anni, manager dell’azienda di abbigliamento Brioni, ha chiesto scusa per averto da un viadotto della A14 aladi dieci anni, Ludovica. Per ore lui è rimasto aggrappato alle reti esterne della protezione autostradale. Vana è stata però la mediazione dei carabinieri. Erano le venti quando si èto nel vuoto. https://www.youtube.com/watch?v=1-uFjmAmMFs Così è morto il 49enne Filippone, ma la tragedia era iniziata ore prima. Già nella mattinata, a Chieti Scalo. In un appartamento della località abruzzese, la moglie dell’uomo, Marina Angrilli, insegnante di 51 anni, era caduta dal secondo piano di un palazzo, un volo di circa dieci metri. Non è stato chiarito se sia stata una caduta accidentale o se sia stata spinta. Per gli ...