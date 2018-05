Forza Italia va all' attacco Con Conte M5S e Lega deludono le aspettative

Valle d'Aosta - trionfa la Lega. Tracollo di Forza Italia e Pd : Anche 'la Vallée' si tinge di verde. La Lega trionfa nelle Regionali in Valle d'Aosta ed entra in consiglio, il M5S raddoppia i suoi voti mentre il Pd e Forza Italia rischiano di restare fuori dal ...

Elezioni regionali Valle d’Aosta - i risultati definitivi : Forza Italia e Pd senza seggi : Union Valdotaine rimane il primo partito della Valle d'Aosta con il 19% dei consensi ma sconta un netto calo rispetto al 2013. La Lega vola e torna in consiglio regionale dopo 20 anni con il 17% delle preferenze. Fuori dall regione Pd, Forza Italia e Fratelli d' Italia , che non raggiungono la soglia di sbarramento.Continua a leggere

Forza Italia e i parcheggi a Mantova : 'Servono posti in centro' : Il capogruppo Baschieri: il Comune chiuda il contenzioso con Imi aperto dal 2005. Via Roma ha chiesto un'alternativa al parcheggi o sotto corso Vittorio Emanuele

Aosta - la clamorosa gaffe di Berlusconi con la figlia del coordinatore di Forza Italia. E lei reagisce così : clamorosa gaffe per Silvio Berlusconi al termine di un comizio elettorale ad Aosta, dove domenica 20 maggio si vota per le regionali. Quando il coordinatore regionale di Forza Italia, Massimo Lattanzi, gli offre dei regali (un quadro realizzato da un’artista valdostana e a un tipico cavallino in ceramica) l’ex premier si lancia in una battuta: “Posso scegliere? Preferisco lei” dice indicando la ragazza salita sul palco ...