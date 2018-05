Forza Italia e i parcheggi a Mantova | ' Servono posti in centro'

Berlusconi - nuova gaffe con la figlia del coordinatore di Forza Italia : L'ultima 'gaffe' di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha il sapore della gag ed è avvenuta al termine di un comizio elettorale ad Aosta. Come sempre il Cavaliere rivolge una parola di troppo ...

Aosta - la clamorosa gaffe di Berlusconi con la figlia del coordinatore di Forza Italia. E lei reagisce così : clamorosa gaffe per Silvio Berlusconi al termine di un comizio elettorale ad Aosta, dove domenica 20 maggio si vota per le regionali. Quando il coordinatore regionale di Forza Italia, Massimo Lattanzi, gli offre dei regali (un quadro realizzato da un’artista valdostana e a un tipico cavallino in ceramica) l’ex premier si lancia in una battuta: “Posso scegliere? Preferisco lei” dice indicando la ragazza salita sul palco ...

Matteo Salvini sotto assedio - i big di Forza Italia all'attacco contro il governo Lega-M5s : una domenica di fuoco : Alla vigilia dell'infuocato lunedì in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini presenteranno il nome del premier a Sergio Mattarella , a meno di intoppi all'ultimo secondo, , scatta il bombardamento di ...

Governo - Di Maio : "Non faremo la Tav - è inutile". Ira di Forza Italia : Il leader dei pentastellati da Ivrea annuncia che la Tav Torino-Lione non si farà. Forza Italia e Fratelli d'Italuia sulle barricate: "E' surreale"

Candidato Sindaco centrodestra Testi e Carmeli - Forza Italia - : E' giunto il momento storico del cambiamento al comune di Corciano : Molte le tematiche affrontate: sicurezza, rilancio dell'economia e dell'occupazione, riduzione delle tasse e sostegno alle famiglie in difficoltà ed al disagio sociale. Questi sono i punti cardine ...

Forza Italia sollecita le dimissioni del sindaco di Sogliano Cavour : Sogliano Cavour-"L'incapacità politica dell'attuale amministrazione è emersa in tutta la sua drammaticità". A parlare l'ex consigliere comunale di Sogliano Cavour Giovanni Casarano, responsabile provinciale Dipartimento Cultura di ...

E' scontro Lega-Forza Italia : "In questo momento con Salvini c'è molta distanza. Lui parla solo per se stesso, non ha mai parlato a nome della coalizione di centrodestra. Nell'ultima telefonata che ci siamo fatti gli ho ...

‘Ndrangheta stragista - un pentito : “Bagarella conosceva il nome di Forza Italia prima che fosse pubblico” : Cosa Nostra sapeva in anticipo che il partito di Silvio Berlusconi si sarebbe chiamato “Forza Italia”. A rivelarlo, oggi in un’aula di tribunale, è stato il collaboratore di giustizia Tullio Cannella sentito a Reggio Calabria nel processo “‘Ndrangheta stragista” che vede alla sbarra il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, esponente di primo piano della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Rispondendo alle domande del ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche. Elia Viviani rafForza la maglia ciclamino : Di seguito le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 al termine della tredicesima tappa. Elia Viviani rafforza la maglia ciclamino della classifica a punti, Simon Yates conserva la maglia azzurra (oltre alla rosa), Carapaz sempre avanti nella classifica riservata ai giovani. maglia ciclamino: CORRIDORE TEAM PUNTI 1 ITA Viviani Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT ...

Casa - Bankitalia : in I trim prezzi stabili - si rafForza la domanda : Roma, 18 mag. , askanews, prezzi stabili per gli immobili e rafforzamento della domanda. E' quanto emerge dal Sondaggio Congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia, relativo al primo ...

Casa - Bankitalia : in I trim prezzi stabili - si rafForza la domanda : Roma, 18 mag. , askanews, - prezzi stabili per gli immobili e rafforzamento della domanda. E' quanto emerge dal Sondaggio Congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia, relativo al primo ...

"In ogni caso lunedì si chiude". Poi Salvini attacca Forza Italia : È il momento delle scelte irrevocabili, ed è un Matteo Salvini un po' scuro in volto, sicuramente stanco e probabilmente non di ottimo umore, quello che a tarda mattinata lascia Montecitorio dopo l'ultimo, o forse penultimo, incontro con il dioscuro Luigi Di Maio.Primi vagiti, meglio grugniti, di un governo che è ancora in sala travaglio ma di cui si vede, se non la testa, almeno la gran voglia di nascere. Anche il numero due leghista, Giancarlo ...

Forza Italia accusa Lega e M5S : 'Sulla giustizia un programma manettaro' : Il conflitto d'interesse è sbiadito, ma sul fronte delle giustizia il contratto di governo M5S-Lega è 'molto manettaro'. A sostenerlo è il portavoce dei gruppi di Forza Italia Giorgio Mulè che a Radio ...

Anna Maria Bernini : 'Stallo molto pericoloso. Forza Italia non voterà mai la fiducia al governo M5s-Lega' : Questo stallo, che ha pochissimi precedenti nella storia della Repubblica, è molto pericoloso , perché allontana la gente dalla politica'. E ancora, ha concluso: 'Forza Italia non voterà la fiducia a ...