Fortnite | in arrivo nuovi contenuti per Salva il Mondo | tra cui un eroe mitico

Fortnite Battle Royale : in arrivo i Jetpack? : Probabilmente alcuni di voi si ricorderanno che Epic Games annunciò tempo fa l'arrivo dei Jetpack all'interno del popolare Fortnite Battle Royale, ebbene sembra che l'attesa stia per finire.O almeno così sembra stando a quanto riportato da Gamerant. In seguito alla pubblicazione della patch 4.2, i dataminer si sono messi all'opera e avrebbero scoperto dei file relativi una Modalità a Tempo Limitato denominata "Close Encounters", la quale sarà ...

Nuove skin Fortnite in arrivo - pronta anche una modalità competitiva? : Il mondo di gioco di Fortnite non dorme mai, con milioni di giocatori sempre pronti ad animare l'azione ludica del titolo sviluppato dai ragazzi di Epic Games. Dal canto loro ovviamente nemmeno gli sviluppatori riposano sugli allori, sempre al lavoro su Nuove feature con cui arricchire il particolarissimo Battle Royale: esempio lampante è stato l'avvento di Thanos, in concomitanza con l'uscita nelle sale cinematografiche di Avengers Infinity ...

Fortnite : un dataminer scova nuove skin in arrivo nel Battle Royale : Fortnite è in costante aggiornamento, e se solo qualche ora fa vi abbiamo parlato delle novità introdotte dalla patch 4.2 appena resa disponibile, il datamining dei file dell'update testimonia come Epic stia già preparando i futuri contenuti per il suo Battle Royale di successo.Come riporta VG24/7, alcuni utenti hanno curiosato tra i file dell'aggiornamento e hanno scovato le nuove skin in arrivo in Fortnite, che riguardano tanto i personaggi ...

Rocket League si ispira a Fortnite - in arrivo contenuti premium? : Sono trascorsi tre anni dall’avvento di Rocket League sul mercato videoludico, ma i fan del titolo sviluppato dai ragazzi di Psyonix non sembrano averne mai abbastanza: era il mese di luglio del 2015 quando il particolarissimo gioco che univa la frenesia del racing game arcade al tecnicismo del calcio si palesava sulla scena, approdando gratuitamente sulle console di tutti coloro che avevano attivo un abbonamento al Playstation Plus di Sony, con ...

Fortnite prepara il dopo Thanos : in arrivo eroi Marvel? : Non si ferma di certo la scalata al successo di Fortnite, il fortunato Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi ha scalato agevolmente le classifiche di gradimento dell'utenza in virtù di un gameplay che cattura in maniera quasi permanente l'attenzione dei giocatori. La strada intrapresa dagli sviluppatori sembrerebbe essere quella giusta, e i numeri non fanno che dargli assolutamente ragione, con milioni e milioni di ...

Fortnite : una nuova immagine anticipa l'arrivo della Stagione 4 e svelerebbe anche il tema : Come molto probabilmente saprete, il prossimo 30 aprile si concluderà la Stagione 3 di Fortnite e, a breve, inizierà la nuova. anche se al momento non è stata comunicata una data precisa, Epic Games ha voluto comunque pubblicare un'immagine teaser che anticipa proprio la Stagione 4. Il team ha pubblicato l'immagine su Twitter accompagnata dal messaggio "Combatti. Adattati. Vinci. La Stagione 4 è in arrivo" senza altri dettagli. Tuttavia, però, ...

Fortnite : in arrivo la patch 3.6 che introduce la Granata Appiccicosa : Tempo di aggiornamenti per l'apprezzato Fortnite, il famoso gioco di Epic Games sta per ricevere alcune novità attraverso la nuova patch 3.6. Con questo update sarà introdotta una nuova arma, ovvero la Granata Appiccicosa, che potrà essere utilizzata nella modalità Battle Royale e in Salva il Mondo.L'arma, come segnalato dagli sviluppatori stessi, causerà un danno di 100 agli avversari e 200 alle strutture ed esploderà 2,5 secondi dopo essersi ...

Fortino portatile in arrivo in Fortnite - immagine e come funziona : Fin dal suo debutto sulla scena dei Battle Royale, Fortnite ha avuto una cosa che lo distingue da tutti gli altri titoli del genere: la possibilità di costruire. Laddove altri giochi Battle Royale erano incentrati su sparatorie o intensi PvP, Fortnite ha aggiunto l'elemento della costruzione dei fortini, creando di fatto una nuova dinamica per le battaglie. Ora questa dinamica sta decisamente per espandersi grazie a un nuovo oggetto che potrebbe ...

In arrivo per Fortnite replay in-game e registrazione dal vivo - video e dettagli : Non è un segreto per nessuno che Fortnite Battle Royale abbia conquistato il mondo, soprattutto se si considera il fatto che un analista finanziario ha recentemente suggerito che il successo del gioco potrebbe significare guai per altre società a causa del suo potenziale: si parla di un "impatto che coinvolge di tutti i giochi AAA". Mentre altri editori e sviluppatori potrebbero dover rivedere le strategie di business per quanto riguarda i ...

Assurdo bug in Fortnite rimpicciolisce personaggi - nuove skin in arrivo : Nuovo giorno, nuovo bug per Fortnite: questa volta arriva dalla nuova skin dedicata alla festa di San Patrizio. Per festeggiare Epic Games ha rilasciato una skin particolare: purtroppo pare sia affetta da un raro bug particolarmente divertente ma purtroppo che si dimostra ingiusto verso una parte di ...

Nuova arma in arrivo per Fortnite - immagini e novità esplosive : Fortnite sta decisamente crescendo in popolarità e ovviamente Epic Games continua a inserire contenuti interessanti per tenere sempre viva la curiosità dei giocatori. Lo sviluppatore ha annunciato il prossimo contenuto che arriverà in Fortnite Battle Royale, indovinate? Si tratta di una Nuova arma: esplosivo a distanza. Tutto questo è stato annunciato via Twitter con tanto di immagine e ...