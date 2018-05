Formula E – Renault e dams ai piedi del podio nell’e-prix di Berlino

sportfair

: #Mercedes e #Renault non escludono il quarto motore #F1 #F1News - ItalianF1News : #Mercedes e #Renault non escludono il quarto motore #F1 #F1News - codeghino10 : RT @FormulaPassion: #F1: anche in casa #Mercedes si sta valutando di spendere penalità per utilizzare quattro unità motrici - FormulaPassion : #F1: anche in casa #Mercedes si sta valutando di spendere penalità per utilizzare quattro unità motrici -

(Di lunedì 21 maggio 2018)e.dice la sua sul circuito di, la monoposto di Buemi aideldiE L’e-di, disputato sulle piste dell’ex aeroporto di Tempelhof, ha permesso ae.di dar prova di combattività. Battendosi per ildurante tutta la gara, Sébastien Buemi varca il traguardo al quarto posto. Su questo circuito dal rivestimento molto particolare, il teame.si dà da fare per definire le migliori regolazioni possibili durante le prove libere. Pilota più veloce negli ultimi due settori, Sébastien Buemi dispone di un potenziale che gli consente di affrontare le qualifiche con ottimismo. Ma lo Svizzero non ritrova le stesse sensazioni e deve accontentarsi del settimo tempo. A sua volta, Nicolas Prost deve affrontare una mancanza di grip e si qualifica in diciannovesima posizione. L'articoloE –e.ai...