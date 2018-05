FoodiesTrip | la nuova app per recensire davvero i ristoranti

vanityfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) Critiche spesso poco costruttive, tante recensioni false, utenti non riconoscibili: sono tra i motivi principali dell’astio di ristoratori (e albergatori) contro TripAdvisor. Da qui parte unaapp, provando a rivoluzionare il sistema delle recensioni:. L’hanno inventata Fabrizio Doremi e Alessio Poliandri, due ragazzi di San Benedetto del Tronto con l’obbiettivo «di metter finalmente pace (e ordine) – dicono – nel mondo dei critici da tastiera e dei “ristoratori». Accontenta tutti, perché è pensata per evitare recensioni false e fare in modo che le critiche siano utili sia per chi le riceve che per gli gli utenti che le consultano in fase di scelta. LEGGI ANCHE24con giardino a Milano Funziona così:anzitutto verifica che tu sia effettivamente stato nel posto che vuoigrazie al check in che attivi ...