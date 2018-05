Follow the Money - Ayala racconta il metodo Falcone : martedì su SkyTG24 : Follow the Money, Ayala racconta il metodo Falcone: martedì su SkyTG24 Il 22 maggio va in onda alle 21.30 sui canali 100 e 500 di Sky, e al canale 50 del DTT l'opera che racconta il metodo d’indagine che ha rivoluzionato la lotta alla mafia Parole chiave: ...