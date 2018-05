Foggia | dopo 22 giorni di agonia muore operaio di 35 anni coinvolto in un’esplosione in

Dopo la laurea torna a Foggia a piedi da Torino : "Voglio riscoprire l'Italia per non fuggire all'estero" : Il 26enne Giovanni Forcelli si è messo in cammino Dopo la laurea in ingegneria: "Voglio realmente sentire sulle mie gambe la distanza che per cinque anni mi ha...

Lapo Elkann - altra Ferrari distrutta. Come l’ha ridotta. Dopo le polemiche per multe varie e insulti per il colore militare di uno dei suoi bolidi - il rampollo di casa Agnelli aveva deciso di sFoggiare un modello tutto nuovo. Ma è durato poco… : Rieccoci a parlare di Lapo Elkann. Che ha fatto stavolta? Già, perché purtroppo quando ci si ritrova a dare notizie del rampollo di casa Agnelli, ormai si sa già che se ne leggeranno delle belle (si fa per dire). Il rapporto di Lapo con le sue auto, Come è noto, è molto particolare. Di multe per parcheggi assurdi ne ha prese tante, così Come di insulti per aver fatto una Ferrari tutta mimetizzata Come una vettura militare. Stavolta, però, ...