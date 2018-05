Firenze | cade albero su bus di turisti

Maltempo Firenze - albero cade su un pullman di turisti : 12 feriti [FOTO] : 1/5 ...

Firenze - albero cade su un bus di turisti : almeno cinque feriti : Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sulla città toscana si è abbattuta una forte ondata di maltempo

La Spezia - bimbo di 3 anni cade da una finestra al terzo piano : ricoverato a Firenze : Un bimbo di tre anni è precipitato dalla finestra di casa, a Ceparana, in provincia di La Spezia. A dare l'allarme la mamma, che era in casa con lui. Il piccolo, che non era cosciente, è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sarebbe in gravi condizioni.Continua a leggere

Berlusconi riabilitato - Travaglio : “Se accadesse al mostro di Firenze resterebbe tale. Così per l’ex Cav : rimane un delinquente” : “Se il mostro di Firenze è stato riabilitato, questo non vuol dire che non era un mostro. Anche da riabilitato, Berlusconi era e rimane un delinquente”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, presenta “B come Basta” edito da Paper First, e commenta Così la riabilitazione di Silvio Berlusconi. L'articolo Berlusconi riabilitato, Travaglio: “Se accadesse al mostro di Firenze resterebbe tale. Così ...

