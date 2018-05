Firenze - cade albero su bus di turisti : Firenze, 21 mag. - (AdnKronos) - Un albero è caduto su un pullman turistico in transito in lungarno del Tempio a Firenze. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L'albero è caduto s

Firenze - cade albero su bus di turisti : Firenze, 21 mag. – (AdnKronos) – Un albero è caduto su un pullman turistico in transito in lungarno del Tempio a Firenze. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L’albero è caduto sulla parte anteriore dell’autobus. E’ successo nel pomeriggio di oggi, dopo che sulla città si è abbattuto un ...

Bimbo di tre anni cade dal terzo piano - è ricoverato al Meyer di Firenze : La Spezia - Un Bimbo di appena tre anni è caduto dal terzo piano di un palazzo in Via Romana a Ceparana. Le dinamiche sono in fase di accertamento e sul posto sono giunte l'automedica Delta 2 e la ...

Ceparana - bimbo di 3 anni cade dalla finestra del terzo piano/ Ultime notizie : trasferito al Meyer di Firenze : Ceparana, bimbo di 3 anni cade dalla finestra del terzo piano: trasferito in elisoccorso all'ospedale Meyer di Firenze in condizioni disperate. L'incidente nel primo pomeriggio di oggi.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:22:00 GMT)

Berlusconi riabilitato - Travaglio : “Se accadesse al mostro di Firenze resterebbe tale. Così per l’ex Cav : rimane un delinquente” : “Se il mostro di Firenze è stato riabilitato, questo non vuol dire che non era un mostro. Anche da riabilitato, Berlusconi era e rimane un delinquente”. Al Salone del Libro di Torino, il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, presenta “B come Basta” edito da Paper First, e commenta Così la riabilitazione di Silvio Berlusconi. L'articolo Berlusconi riabilitato, Travaglio: “Se accadesse al mostro di Firenze resterebbe tale. Così ...

Firenze - cade rivestimento del muro in travertino nel bagno degli Uffizi : ferita una turista : Il direttore spiega che "il controllo a tappeto sui rivestimenti di travertino di tutto il piano, per fortuna, non ha portato alla luce altri problemi. Ma poiché dall'esame approfondito effettuato ieri sulla lastra crollata è emerso chiaramente che il lavoro svolto 20 anni fa era di qualità scadente, abbiamo deciso di fissare meccanicamente ogni singola lastra in travertino presente nel piano"

Il Napoli cade a Firenze - tripletta di Simeone : Juve a +4 : Il Napoli cade a Firenze, tripletta di Simeone: Juve a +4 Al Franchi la Viola batte gli azzurri: decide una tripletta di Simeone, Koulibaly espulso dopo 8′ Continua a leggere

Sere a Teatro. La 25° edizione della rassegna a cura dell'Accademia Teatrale di Firenze diretta da Pietro Bartolini dal 21 aprile al Teatro ... : Come di consueto gli spettacoli saranno rappresentati al Teatro Tredici di Via Nicolodi, 2 , Zona Campo di Marte, ; alla rassegna partecipano in qualità di interpreti oltre ottanta giovani allievi ...

Firenze - bimbo cade con lo snowboard : è grave : Il ragazzino ha 12 anni, ed è stato portato all'ospedale Meyer di Firenze con l'elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Cade da traliccio telefonico - operaio muore vicino a Firenze : Un operaio di 52 anni, Nunzio Industria, è morto in un incidente avvenuto a San Godenzo, a 50 chilometri da Firenze. L'uomo è caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre stava lavorando a un traliccio di una società telefonica. L'operaio lavorava per una ditta esterna all'azienda telefonica.

