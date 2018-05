Firenze | albero crollato su bus di turisti | almeno 12 feriti Ultime notizie | paura sul

Maltempo Firenze - albero cade su un pullman di turisti : 12 feriti [FOTO] : 1/5 ...

Firenze - cade albero su bus di turisti : Firenze, 21 mag. - (AdnKronos) - Un albero è caduto su un pullman turistico in transito in lungarno del Tempio a Firenze. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale del 118. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale. L'albero è caduto s

Maltempo - Firenze : albero cade per il vento e danneggia 2 auto : A causa del forte vento un albero è caduto la notte scorsa, a Firenze, nel giardino di un’abitazione privata di via Orazio Vecchi, invadendo in parte la sede stradale e colpendo e danneggiando due auto in sosta. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. L'articolo Maltempo, Firenze: albero cade per il vento e danneggia 2 auto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : albero cade su un’auto in transito - conducente sotto shock : Un grosso albero è caduto sul viale Galilei a Firenze e ha colpito un pick up in transito. Il conducente, un uomo di 49 anni, è rimasto in stato di shock per l’accaduto ed è stato trasportato in via precauzionale in codice giallo all’ospedale di Careggi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici del Comune. L'articolo Maltempo Firenze: albero cade su un’auto in transito, conducente sotto shock sembra ...