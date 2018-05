ilfattoquotidiano

: Firenze, albero si abbatte su bus: l’incidente sul Lungarno del Tempio. I media diranno che 'ha stata a Raggi'?! ?? - M5S_Baroni : Firenze, albero si abbatte su bus: l’incidente sul Lungarno del Tempio. I media diranno che 'ha stata a Raggi'?! ?? - Agenzia_Ansa : Cade #albero su bus di turisti a #Firenze, almeno 5 feriti - fattoquotidiano : Firenze, albero cade su un bus turistico: quattordici feriti. “Controllato nel 2016” -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Un grossodi tiglio è caduto su un pullman, sul lungarno del Tempio., di cui uno portato in codice rosso all’ospedale di Santa Maria Annunziata per un trauma cranico. L’incidente, come ricostruito dagli inquirenti, è avvenuto intorno alle 16 mentre il mezzo era fermo a un semaforo rosso. Oltre ai 12 passeggeri, appartenenti a una comitiva di coreani in visita in città, sono rimastianche l’autista e una donna di nazionalità marocchina che era alla guida di un auto poco distante. “Stiamo facendo le verifiche con i tecnici: il tiglio in questione era stato controllato nel 2016“, ha dichiarato l’assessore comunale all’ambiente Alessia Bettini. “Era etichettato in classe C (‘moderata propensione al cedimento’ secondo la classificazione tecnica), ma non presentava particolari ...