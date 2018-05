Fine maggio | le sagre all' insegna della bontà

Previsioni Meteo - altro che estate : verso Fine maggio con forte maltempo in tutt’Italia - tendenza all’instabilità : 1/15 ...

Hugh Grant si sposa a 57 anni - nozze a Fine maggio per lo scapolo d'oro d'Inghilterra : Lo scapolo d'oro d'Inghilterra finalmente si sposa. Hug Grant è pronto a convolare a giuste nozze, a 57 anni, con la fidanzata svedese Anna Eberstein, di 39 anni, proprio...

Il ConFine - dal 15 maggio su Rai 1 una fiction sulla Grande Guerra : Il Confine è la nuova fiction in due puntate che andrà in onda il 15 e 16 maggio su Rai 1 prodotta per celebrare il centenario della Prima Guerra Mondiale.

Misano Petronas Urania Grand Prix Truck – Tutto pronto per il grande evento di Fine maggio : Il 26 e 27 maggio al MWC. Tra i temi che saranno toccati nella due giorni di manifestazione l’andamento del comparto trasporto pesante È Tutto pronto per il Misano Petronas Urania Grand Prix Truck, che si terrà il 26 e 27 maggio prossimi, al Misano World Circuit, lo spettacolare week end dedicato ai camion e al mondo sia sportivo che commerciale che vi ruota intorno. L’argomento del trasporto pesante è di Grande attualità. Dai dati elaborati dal ...

Vegeth Blue e Zamasu in Dragon Ball FighterZ a Fine maggio : nuovi dettagli : Vegeth Super Saiyan Blue e Fused Zamasu stanno per arrivare in Dragon Ball FighterZ come DLC alla fine del mese di maggio. La notizia è stata annunciata nel nuovo numero della rivista V-Jump di Shueisha, che arriverà nelle edicole giapponesi nel corso di questo mese. Una data specifica per il lancio di Vegito Blue e Fused Zamasu non è stata annunciata, ma è probabile che sarà intorno al 29 o il 30 maggio. La rivista ha anche svelato le ...

Calcio : Luigi Di Biagio torna allenatore della Nazionale under 21. A Fine maggio due amichevoli per gli Azzurrini : torna al suo primo incarico Luigi Di Biagio: dopo aver sostituito nelle amichevoli primaverili Gian Piero Ventura sulla panchina della Nazionale italiana di Calcio, l’ex centrocampista dell’Inter torna ad allenare la Nazionale under 21. Ultimi due incontri di questa stagione per gli Azzurrini: venerdì 25 maggio (ore 17.30 locali, le 18.30 italiane) impegno allo stadio ‘A. Coimbra Da Mota’ di Estoril con il Portogallo, mentre martedì ...

Xiaomi potrebbe presentare il SoC Surge S2 a Fine maggio : Nel corso dell'evento in programma per fine maggio, Xiaomi potrebbe presentare il suo secondo SoC, Xiaomi Surge S2, le cui specifiche tecniche sono confermate da ARM. L'articolo Xiaomi potrebbe presentare il SoC Surge S2 a fine maggio proviene da TuttoAndroid.

Previsioni Meteo - altro che caldo : ancora piogge e temporali in tutt’Italia fino a Fine maggio – MAPPE e DETTAGLI : 1/23 ...

Ascolti TV | Mercoledì 16 maggio 2018. Il ConFine chiude al 16.3% - Scanzonissima parte solo dal 5.4%. La Finale di Europa League su TV8 al 7.3%. Rai3 meglio di Canale 5 : Il Confine Su Rai1 la seconda ed ultima puntata de Il Confine ha conquistato 3.732.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Canale 5 27 Volte in Bianco ha raccolto davanti al video 2.148.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Scanzonissima ha interessato 1.265.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.910.000 spettatori (10.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.316.000 ...

Ascolti tv ieri - Il ConFine vs Scanzonissima vs Le Iene Show | Dati Auditel 16 maggio 2018 : Il Confine o Le Iene Show? Chi ha vinto secondo gli Ascolti tv di ieri, mercoledì 16 maggio 2018? Tanti programmi diversi sono anDati in onda nella prima serata televisiva. I telespettatori hanno avuto l’imbarazzo della scelta fra fiction, film, programmi legati all’attualità e veri e propri varietà. Come è andata la seconda puntata della fiction Rai con Caterina Shulha e Alan Cappelli Goetz? La prima puntata ha perso, secondo i Dati ...

Seconda e ultima puntata de Il ConFine su Rai1 - anticipazioni 16 maggio : come finirà la storia di Bruno - Franz ed Emma? : La miniserie ambientata nella Prima Guerra Mondiale volge al termine stasera: Rai1 manderà in onda la Seconda e ultima puntata de Il Confine. Dopo aver conosciuto il cast e i personaggi di questa nuova produzione, scopriamo come finirà la storia dei tre giovani protagonisti: che ne sarà di Bruno, Franz ed Emma? La guerra li avrà divisi del tutto, o c'è ancora speranza di ritrovarsi e mettere da parte i rancori del passato? Nella Seconda e ...

Il ConFine / Miniserie Rai 1 - anticipazioni 16 maggio : video - passando dall'altro lato... (ultima puntata) : Il Confine anticipazioni del 16 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. I tre protagonisti si rivedranno ancora una volta: la guerra li terrà ancora lontani?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:18:00 GMT)

Ascolti tv 15 maggio/ Boom per il Grande Fratello 2018 ma tiene bene Il ConFine : Barbara D'Urso e il suo Grande Fratello 2018 gongolano dopo gli ottimi Ascolti di ieri, tiene bene Rai1 con la mini fiction Il Confine in onda anche questa sera.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:35:00 GMT)