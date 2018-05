FINANZA L' investimento dimenticato da Lega e M5s per la ripresa

ilsussidiario

(Di lunedì 21 maggio 2018)e M5s vogliono creare il Governo del cambiamento. Ma nel loro programma sembra mancare una leva importante per lo sviluppo dell’economia. GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:03:00 GMT)BORSA & NUOVO GOVERNO/ Ai mercati non piace il programma-M5s, ecco perché, di P. AnnoniCONTRATTO-M5S/ L'industria dimenticata dal governo giallo-verde, di A. Ruffo