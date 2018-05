Fiat | Marchionne ha in mente un piano e non teme il governo Salvini-Di Maio

Fca - Marchionne : 'Non venderemo mai il marchio Fiat . Coreani interessati a tutto ma mai parlato con loro' : GINEVRA - Fiat non è un marchio da spendere in tutto il mondo come Jeep ma Fca non ha alcuna intenzione di venderlo, a Coreani o cinesi che siano. Parola Sergio marchio nne . A meno di due...

Per Marchionne ‘Fiat sarà meno importante in Europa’. Ma non parlate di funerale : di Carblogger “Fiat sarà meno importante in Europa”, resteranno soltanto la famiglia “500 e la Panda” di cui è attesa una nuova generazione entro il 2020. Sergio Marchionne l’ha detto nel modo più chiaro possibile al Salone di Ginevra: “Abbiamo bisogno di fare spazio ai marchi più potenti. Non sto uccidendo Fiat, credo che abbia un grande futuro in America Latina, e che in Europa possa contare sulla forza della 500. ...