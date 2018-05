FdI | Meloni | ' Non faremo parte dell' esecutivo Lega-M5s'

La Meloni frena : "Un ministro FdI? Noi mai coi 5 Stelle" : "Gli italiani hanno scelto il centrodestra. Il premier dovrebbe essere di centrodestra. Nessuno ci ha consultato, ma noi per scelta non saremo con i Cinque stelle".A dirlo a Che tempo che fa è Giorgia Meloni che risponde così all'ipotesi di Salvini di aprire a ministri esterni. Da giorni circola la voce di Guido Crosetto alla Difesa, ma la leader di Fratelli d'Italia smentisce: "Mi corre l'obbligo di precisare che questo sentimento non è stato ...

Meloni : FdI per scelta non è con M5S : 23.42 "Gli italiani hanno scelto il centrodedestra. Il premier dovrebbe essere di centrodestra. Nessuno ci ha consultato, ma noi per scelta non saremo con i Cinque stelle". Lo afferma Giorgia Meloni. Sull'invito di Salvini di entrare nel governo: "Ho letto che gli farebbe piacere. Questo sentimento non è stato accompagnato da gesti in questo senso". "Mattarella è stato reticente nel dare l'incarico a un esponente del centrodedestra. Forse ...

Che tempo che fa/ Ospiti e diretta - Giorgia Meloni : "FdI il baricentro della coalizione" (20 Maggio 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 20 Maggio, alle 20.35 su Raiuno: Roberto Mancini, Claudio Fava, Fabrizio Gifuni e Alessia Marcuzzi Ospiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:11:00 GMT)

Governo - Meloni : 'FdI non parteciperà a un esecutivo 5stelle' : 'Io non penso, in queste condizioni, che Fratelli d'Italia possa partecipare a un Governo col Movimento 5 stelle', ha spiegato la presidente di...

Meloni : FdI non ha chiesto di entrare - siamo all'opposizione : "Fdi ha preso dei voti dicendo che cosa andava a fare al governo della nazione. Se mi si dice che devo rinunciare a quello in cui credo perché sono troppo di destra o mi si dice che devo accettare un presidente del Consiglio del M5S che è lontano da me anni luce, non ci sto. Per tutto il resto, vediamo" incalza il Presidente di Fratelli d'Italia

La Meloni smaschera Luigi : "Voleva i voti di FdI" : Eppure i bookmaker della politica davano per alta la possibilità di un coinvolgimento , poco più che simbolico, di Fratelli d'Italia, tanto che si è anche fatto il nome di Guido Crosetto come ...

Giorgia Meloni delusa da Matteo Salvini. FdI smaschera Luigi Di Maio : “Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi di Maio. Nel corso dell’incontro cordiale durato quasi un’ora e mezza Luigi di

Di Maio chiede aiuto FdI - Meloni rifiuta : 22.39 Luigi Di Maio chiede aiuto a Giorgia Meloni. Il leader di M5S "ha chiesto il sostegno di FdI a una premiership sua o di un altro esponente del M5S in cambio di un via libera a un nostro ingresso nel governo". Lo comunica Meloni che ha ribadito:FdI "non ha avanzato richiesta di ingresso nel nuovo esecutivo e che non potrebbe mai far parte di un governo a guida grillina". La risposta di Di Maio è che in questo caso lui avrebbe posto un ...

Vertice Di Maio-Meloni alla Camera. La presidente di FdI : "Voleva che dicessi sì a lui come premier - ho detto no" : Giorgia dice no. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha incontrato Luigi Di Maio, ma di fronte all'ipotesi di portare il suo partito dentro la trattativa tra i 5 Stelle e la Lega per la formazione del governo, ha detto no. E il suo rifiuto è legato al fatto che il leader M5S ha rilanciato il suo nome per il ruolo di premier. "Ho ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi Di Maio. Nel corso dell'incontro ha chiesto il sostegno ...

Incontro Di Maio-Meloni - FdI dentro nuovo governo? : Ancora trattative per la formazione del nuovo governo. Oggi Luigi Di Maio ha incontrato il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , per cercare di allargare la maggioranza e avere dei numeri più ...

Meloni : sostegno FdI? Dipende da premier : 19.50 "Ci chiedono se sosterremo o no il governo 5 Stelle-Lega. Voglio rispondere a questa domanda pubblicamente e non con trattative sotterranee che non ci sono mai appartenute. In primo luogo la nostra scelta non può prescindere da chi sarà il presidente del Consiglio". Così Giorgia Meloni, leader di FdI. "E' evidente che chi guida il governo ne caratterizza l'azione", sottolinea in un post su Facebook. E aggiunge che qualsiasi scelta sarà ...

La Meloni "irritata" con Salvini FdI pronta a fare opposizione : "Irritazione" da parte di Giorgia Meloni per come Matteo Salvini è arrivato all'accordo, ancora in via di definizione, con Luigi Di Maio. Fratelli d'Italia ha riunito mercoledì sera a Roma i suoi massimi dirigenti e l'opinione prevalente... Segui su affaritaliani.it

La Meloni "irritata" con Salvini FdI pronta a fare opposizione Nel governo (con Crosetto) solo se... : "Irritazione" da parte di Giorgia Meloni per come Matteo Salvini è arrivato all'accordo, ancora in via di definizione, con Luigi Di Maio. Fratelli d'Italia ha riunito mercoledì sera a Roma i suoi massimi dirigenti e l'opinione prevalente... Segui su affaritaliani.it

La Meloni "irritata" con Salvini FdI pronta a fare opposizione Nel governo (con Crosetto) solo se... : "Irritazione" da parte di Giorgia Meloni per come Matteo Salvini è arrivato all'accordo, ancora in via di definizione, con Luigi Di Maio. Fratelli d'Italia ha riunito mercoledì sera a Roma i suoi massimi dirigenti e l'opinione prevalente... Segui su affaritaliani.it