Fausto Filippone ha ucciso Marina Angrilli professoressa al Da Vinci di Pescara

Orrore a Francavilla - il suicidio di Fausto Filippone : morto sul colpo come la figlia che aveva lanciato dal viadotto : Si è suicidato Fausto Filippone, 49 anni, l’uomo che questa mattina aveva lanciato la figlia 12enne da un viadotto della A14 a Francavilla al Mare (Chieti) e che per ore aveva minacciato di buttarsi giù se qualcuno si fosse avvicinato al corpo della bambina. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, l’uomo è stato visto mollare la presa della recinzione del viadotto l a cui è rimasto attaccato per ore, non si sa per aver perso ...

