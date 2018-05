Fatturazione elettronica obbligatoria | ipotesi di un “doppio regime” solo per il 2018 per

Obbligo Fatturazione elettronica per i distributori di carburante : Figisc Emilia-Romagna chiede la proroga : Consorzio Piacenza Alimentare: crescono i mercati esteri 3 Confagricoltura: 'Sarà proibito anche sparare a salve per difendere le colture dai volatili?' 4 A Piacenza la scienza in campo per la sfida dell'impiego dei fanghi da depurazione in agricoltura La Figisc dell'Emilia Romagna, che rappresenta gli impianti di distribuzione carburante aderenti al sistema ...

Fisco : Figisc e Fnaarc - rinviare inizio obbligo Fatturazione elettronica (2) : (AdnKronos) – Dal primo luglio quindi, con l’abolizione della ‘carta carburante’, tutte le stazioni di servizio in Italia dovranno essere pronte a gestire un incremento esponenziale della fatturazione che, oggi, riguarda invece solo alcune specifiche transazioni verso taluni soggetti passivi Iva. Un aggravio, prosegue la nota, “che non potrà nemmeno giovarsi degli attuali sistemi tecnici di produzione e validazione ...

Fisco : Figisc e Fnaarc - rinviare inizio obbligo Fatturazione elettronica : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – Dal prossimo primo luglio, per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per autotrazione, non potrà più essere usata la scheda carburante ma scatterà l’obbligo di emissione della fattura elettronica per gli impianti di distribuzione carburante. Secondo Maurizio Micheli Presidente Figisc-Confcommercio (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali) e Alberto Petranzan Presidente Fnaarc ...

Legge di Bilancio 2018 : focus sulla Fatturazione elettronica : La fatturazione B2B (acronimo di Business to Business) è la fatturazione tra due soggetti con la partita iva, invece, la fatturazione B2C (acronimo di Business to Consumer) è la fatturazione tra un soggetto con partita iva e un privato. La fattura elettronica viene compilata, inviata, ricevuta e conservata tutto in formato elettronico questo per assicurare l’autenticità e l’integrità del contenuto dell’originale. Nel 2014 è stato ...

Obbligo di Fatturazione elettronica tra privati : normativa - da quando e per chi è in vigore : Arriva anche per i privati l’Obbligo di fatturazione elettronica, detta B2B (Business to Business). Il 30 novembre 2018 è stata approvata in Senato la manovra finanziaria che dal 1 gennaio 2019 obbligherà tutti i privati a predisporre l’avvio della fattura elettronica nelle proprie aziende; in alcuni casi è previsto anche un anticipo dell’Obbligo rispetto alla data indicata. La fattura elettronica non è altro che una fattura in ...

Fatturazione elettronica : cosa cambia dal 1 luglio e per chi sarà obbligatoria : Per il momento, non ci resta che darvi appuntamento ai prossimi giorni, per nuovi approfondimenti su temi di economia, fisco e finanza.

Carburanti : gestori - Fatturazione elettronica? condizionata ad impegni governo : Roma, 5 apr. (AdnKronos) – “La fatturazione elettronica, peraltro ancora in via di ulteriori precisazioni applicative, non può essere considerata sganciata dalla piena conferma degli impegni assunti dal governo stesso in ordine all’effettivo contenimento dei costi connessi all’utilizzo della moneta elettronica”. E’ quanto le organizzazioni dei gestori, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa ...