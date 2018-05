Falcone | il pg Scarpinato | “Molte persone sanno la verità sulle stragi ma tacciono C’è

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 maggio 2018) “C’è una parte della storia che è segreta, ma purtroppo non è una novità. È inquietante checi siano tantechee che continuano a tacere. Perché?”. È una domanda retorica quella che si pone il procuratore generale di Palermo, Roberto, nel corso di un incontro per ricordare Giovannie Paolo Borsellino alla vigilia del ventiseiseimo anniversario della strage di Capaci. “Questo è un paese che non è riuscito a sapere lasulla strage di Portella della Ginestra del 1947, che inaugurò la strategia della tensione in Italia. Un paese che non è riuscito a conoscere laneofasciste. Sappiamo, però, con sentenze definitive che, ad esempio, per la strage di Bologna ci sono stati i servizi segreti che hanno depistato le indagini. Ed è angosciante dovere prendere atto che la storia dei depistaggi non si ...