“Fake Popeˮ | quante false notizie su Francesco 

lastampa

: “Fake Pope?, quante false notizie su Francesco @vatican_it @Pontifex @Tornielli - LaStampa : “Fake Pope?, quante false notizie su Francesco @vatican_it @Pontifex @Tornielli - pier_mary : “Fake Pope?, quante false notizie su Francesco - cumcorda : “Fake Pope?, quante false notizie su Francesco -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Alcune sono palesi falsi fabbricati ad arte, altre sono il risultato di incompetenza o sciatteria, altre ancora sono sottilmente costruite per riuscire a fargli dire ciò che non ha mai detto e nemmeno pensato: dinewsˮ su Papa Francesco è piena la galassia del web, e di certo il Pontefice non è l'unico nel mirino dei falsari, di quelli più in...