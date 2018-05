Fabrizio Gifuni e lo sguardo giusto

vanityfair

(Di lunedì 21 maggio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 24 maggio Durante questa intervistasiederà su una poltroncina country palesemente troppo bassa, e scomoda. Si muoverà spesso cercando un posto dove mettere le gambe e le braccia. A una mia domanda in merito all’evidente disagio risponderà che no, che è «molto comodo», confermando forse una antica teoria secondo la quale delle interviste degli attori bisogna fidarsi pochissimo, o più probabilmente dimostrando un’educazione d’altri tempi. Il 23 maggio andrà in onda su Raiuno Prima che la notte, il film di Daniele Vicari su Pippo Fava, giornalista, scrittore e drammaturgo ucciso a 58 anni – nel 1984 – da un sicario per conto del boss Nitto Santapaola; uno dei tanti morti di mafia di cui si sa poco o niente. Nel film – alla cui sceneggiatura ha collaborato il figlio di Pippo, ...