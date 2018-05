Fabbricini | ' Vogliamo Buffon a Torino'

Nazionale - Fabbricini : "Mancini e io vogliamo Buffon per Torino" : Il commissario straordinario della Figc: "Importante averlo in campo per quello che ha rappresentato per l'Italia"

“Vogliamo Buffon per Italia-Olanda” : Fabbricini e Mancini tentano di convincere il portiere : Buffon ha detto addio alla Nazionale in maniera abbastanza polemica, a quanto pare però, vi sarà un nuovo tentativo per convincerlo a dare un ultimo saluto al pubblico azzurro “Volevo chiamare Buffon e parlarci in funzione dell’amichevole di Torino, per dirgli che lo vorrei lì con la squadra in qualche modo. Non l’ho potuto trovare, sono stato impegnato anche io qualche giorno, ma appena possibile lo chiamerò e credo che lo ...