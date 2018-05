F1 | Marc Marquez farà un test con la Red Bull Ci sarà anche Antonio Cairoli!

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez ufficialmente in fuga - il Mugello ultima opportunità per gli avversari? : Quello che tutti temevano è avvenuto: Marc Marquez è scappato via, sia a Le Mans, nel corso del Gran Premio di Francia della MotoGP, sia in classifica generale. Il campione del mondo in carica ha vinto, in carrozza, su una pista nella quale né lui né la sua Honda avevano mai brillato in maniera particolare e, grazie agli ennesimi regali degli avversari, ha già scavato un primo e notevole solco in graduatoria. I numeri parlano chiaro: +36 su ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Marc Marquez ufficialmente in fuga - il Mugello ultima opportunità per gli avversari? : Quello che tutti temevano è avvenuto: Marc Marquez è scappato via, sia a Le Mans nel corso del Gran Premio di Francia della MotoGP, sia in classifica generale. Il campione del mondo in carica ha vinto, in carrozza, su una pista nella quale nè lui nè la sua Honda avevano mai brillato in maniera particolare e, grazie agli ennesimi regali degli avversari, ha già scavato un primo e notevole solco in graduatoria. I numeri parlano chiaro: +36 su ...

MotoGP - Marc Marquez : il Mondiale è già vinto? Superiorità netta e mancanza di un vero avversario : Sono passate solamente cinque gare in questo Mondiale 2018 della MotoGP, ma Marc Marquez ha già, quasi (proviamo ad usare la scaramanzia) chiuso i conti in ottica titolo. 95 punti conquistati contro i 59 del secondo in graduatoria, Maverick Vinales. Due numeri lontani e che si possono invertire, ma che parlano chiaro sul livello attuale del campione del mondo in carica e, soprattutto, dei suoi rivali. Spesso le cifre sono fredde e non dicono ...

MotoGP - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...

Marc Marquez - GP Francia 2018 : “Bella vittoria - ma senza Dovizioso è stato diverso : era il più forte” : Marc Marquez ha vinto il GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP, grazie a una prova di assoluto spessore e di grande autorevolezza. Lo spagnolo ha guidato al meglio la sua Honda e ha messo in fila tutti i rivali, approfittando anche della caduta di Andrea Dovizioso. Queste le dichiarazioni che il Campione del Mondo ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport: “L’inizio di gara è stato difficile, mi sono toccato con Zarco in ...

MotoGP - Classifica Mondiale piloti 2018 : Marc Marquez allunga - +36 su Vinales. Valentino Rossi quarto : Marc Marquez ha piazzato l’allungo nella Classifica generale del Mondiale MotoGP grazie alla vittoria ottenuta nel GP di Francia 2018. Lo spagnolo ha conquistato il terzo successivo consecutivo e ora ha 36 punti di vantaggio su Maverick Vinales, 37 su Johann Zarco e 39 su Valentino Rossi: si lotta per il secondo posto. La seconda caduta di fila costa cara ad Andrea Iannone che scivola in settima posizione a 49 punti dal Campione del ...

MotoGP - GP Francia 2018 : Marc Marquez domina e ipoteca il titolo. Grande Italia : 2° Petrucci - 3° Valentino Rossi. Fuori Dovizioso : Marc Marquez (Honda) domina anche il Gran Premio di Francia della MotoGP, vince la terza gara di fila (cosa che non gli capitava dal 2014) e vola via in classifica iridata, approfittando, anche, della cadute dei rivali diretti, il padrone di casa Johann Zarco (Yamaha Tech3) ed il nostro Andrea Dovizioso (Ducati). Il campione del mondo in carica dimostra di avere un passo impossibile per tutti gli altri e, dopo aver preso il comando della corsa, ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica del warm-up. Marc Marquez domina davanti ad Andrea Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : E’ sempre Marc Marquez a fare la voce grossa nel corso di questo weekend in Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo della Honda è stato, infatti, il più veloce del warm-up, ottenendo il tempo di 1’31″868, l’unico pilota ad infrangere la barriera dell’1’32”. Girando con una coppia di soft (anteriore)/hard (posteriore), il leader della classifica iridata ha saputo fare la differenza, ...

MotoGP - GP Francia 2018 : sarà fuga Mondiale per Marc Marquez? Andrea Dovizioso può impedirglielo : sarà una gara delicatissima e ricca di colpi di scena quella che ci attende oggi a Le Mans. Il GP di Francia promette di essere uno spartiacque importante per il Mondiale MotoGP. Johann Zarco non è più una sorpresa e davanti al suo pubblico è riuscito a conquistare la pole position. Marc Marquez è lì in agguato, secondo, con tutti gli altri ad inseguire. CHE LOTTA – Sono diversi i piloti che possono giocarsi qualcosa di importante qui. ...

Marc Marquez - GP Francia 2018 : “Zarco strepitoso - pole impossibile. Per la gara? Dovizioso favorito!” : Marc Marquez si è dovuto accontentare della seconda posizione sulla griglia di partenza del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda, infatti, è stato battuto dallo scatenato Johann Zarco che gli ha rifilato un decimo di distacco conquistando una meritata pole position. Il Campione del Mondo è comunque sembrato raggiante nelle consuete dichiarazioni rilasciate a Sky Sport al termine delle qualifiche: ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Marc Marquez il più veloce davanti a Dovizioso e Vinales. Valentino Rossi chiude in sesta piazza : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez sempre in vetta anche nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla Honda, ha ottenuto il miglior tempo di 1’32″476 precedendo un ottimo Andrea Dovizioso (Ducati) di 0″025 e la Yamaha di Maverick Vinales di 0″067. C’è da dire che sia Marquez che Vinales hanno stampato crono molto rapidi, non cambiando mai la media al ...