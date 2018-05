Europa League 2018-2019 | quando comincia? Il calendario e le date di inizio e fine I

Milan - la promessa di Gattuso : “adesso 30 km a piedi” ma non è esagerato per la qualificazione in Europa League? : “Le promesse si mantengono: martedì o mercoledì parto da casa, con mia moglie dietro nella macchina carica di acqua e altre cose. Non appena mi capita qualcosa di strano, mi prende su così non faccio figure”. Sono le parole di Gennaro Gattuso, tecnico del Milan dopo il successo contro la Fiorentina che ha permesso ai rossoneri di confermare il sesto posto, adesso è pronto a onorare l’impegno di camminare per 30 chilometri. E in ...

Serie A 2017-2018 : tutti i verdetti finali e la classifica. Juventus Campione d’Italia - le qualificate a Champions League ed Europa League - le retrocesse in Serie B : Si è conclusa la Serie A 2017-2018 di calcio e dunque sono stati ufficializzati tutti i verdetti finali. Il titolo è stato vinto dalla Juventus davanti a Napoli e Roma, tutte e tre qualificate alla prossima Champions League insieme all’Inter. In Europa League ci vanno Milan, Lazio e Atalanta. Crotone, Verona e Benevento sono retrocesse in Serie B. Di seguito la classifica finale e tutti i verdetti del ...

Inter in Champions - Lazio in Europa League : il calcio - a volte - è ingiusto! : Inter e Lazio sono state le protagoniste dell’ultimo splendido atto del campionato di Serie A: Icardi e soci l’hanno spuntata in un finale assurdo Inter in Champions, Lazio in Europa League, il calcio a volte è pazzesco. Sino a 15 minuti dalla fine del campionato, tutti gli indizi portavano a dire esattamente l’opposto, poi una frittata di De Vrij sul 2-1 e la successiva espulsione di Lulic hanno scatenato il putiferio ...

Milan batte Fiorentina 5-1 - è Europa League - senza preliminari - : Sesto posto per i rossoneri che accedono direttamente alla fase a gironi Serie A live, risultati di oggi e classifica

Milan - travolta la Fiorentina 5-1 : Gattuso in Europa League dai gironi : Il Milan chiude al sesto posto la Serie A 2017/18 grazie al 5-1 sulla Fiorentina nell'ultima giornata di campionato. I rossoneri salgono a 64 punti e accedono alla fase a gironi di Europa League ...

Milan-Fiorentina 5-1 : Gattuso chiude al 6° posto e va ai gironi di Europa League : Doveva vincere per chiudere al sesto posto ed evitare i preliminari di Europa League, e vittoria è stata: il Milan batte 5-1 la Fiorentina e saluta San Siro con una festa del gol a cui prendono parte ...

Serie A - 38^ giornata : risultati e classifica. Milan e Atalanta in Europa League - Crotone retrocesso in Serie B : Il Crotone è l’ultima squadra retrocessa in Serie B, Milan direttamente ai gironi di Europa League, Atalanta ai preliminari della seconda competizione continentale per importanza. Sono questi i verdetti del pomeriggio della 38^ giornata di Serie A. L’ultimo turno di campionato, in attesa di Lazio-Inter (decisiva per l’ultimo posto in Champions League) e Sassuolo-Roma, ha delineato il quadro. I calabresi, dopo la rocambolesca ...

Milan-Fiorentina alle 18 La Diretta Gattuso vuole l'Europa League : Il Milan riceve a San Siro la Fiorentina per l'ultima di campionato: i rossoneri vogliono i 3 punti per dare continuità al buon pareggio di Bergamo che ha consentito loro di mantenere il sesto posto ...

Un ultimo scatto - obiettivo : qualificazione in Europa League : Chiusura di stagione oggi alle 18 e quasi tempo di bilanci. Gli obiettivi iniziali non sono stati raggiunti dal Milan per colpa di una partenza disastrosa e una rivoluzione che ha portato tanta confusione e scarsi risultati, rivoluzione che ha trovato in Gattuso concretezza e chiarezza e se il Milan oggi gioca per il sesto posto, il merito è soprattutto suo. Anche dal lato viola una piccola rivoluzione in campo è avvenuta e la guida ormai ...

Champions - Europa League e salvezza : è il giorno dei verdetti : GENOA-TORINO (domenica ore 15, arbitro Illuzzi di Molfetta) Partita tranquilla che più tranquilla non si può. Dovrebbe essere l'ultima per Mattia Perin, al congedo dopo una vita al Genoa e a caccia di nuove avventure. Molti si giocano una riconferma, a cominciare da Giuseppe Rossi all'inseguimento