Eroica Montalcino 2018 | pochi giorni all’appuntamento con gli splendidi percorsi della

sportfair

: Il prossimo weekend a Montalcino verrà presentato il docufilm sulla figura del mitico Luciano Berruti, figura di ri… - triboomers : Il prossimo weekend a Montalcino verrà presentato il docufilm sulla figura del mitico Luciano Berruti, figura di ri… - eugeped : RT @montalcinonews: 1.500 iscritti, 26 nazionalità, ex campioni di #ciclismo, prestigiose testate (@ItaliaRai, @Gazzetta_it, @Corriere, @re… - montalcinonews : 1.500 iscritti, 26 nazionalità, ex campioni di #ciclismo, prestigiose testate (@ItaliaRai, @Gazzetta_it, @Corriere,… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Venerdì 25 maggio si rinnova l’appuntamento con l’che si concluderà domenica 27 con arrivo in Val d’Orcia Inizia venerdì 25 il lungo week end diche si concluderà domenica 27 con la pedalataalla quale parteciperanno ciclisti, appassionati e collezionisti di belle emozioni in arrivo in Val d’Orcia un po’ da tutta Europa. L’ultima domenica di maggio è in programma, infatti, la seconda edizione diche coinvolgerà corridori di ogni età; da chi può permettersi il piacere di pedalare i 171 chilometri del percorso più lungo, alle famiglie che saranno protagonistepasseggiata. Tra i due estremi altri, per fare in modo che ognuno possa assaporare quella “bellezzafatica e quel gusto dell’impresa” che hanno reso celebre ed amata L’in tutto il mondo. Lo scenario diè di assoluto ...