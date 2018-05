optimaitalia

: Ernia in concerto nel 2018, al via Come uccidere un usignolo 67/Summer tour - OptiMagazine : Ernia in concerto nel 2018, al via Come uccidere un usignolo 67/Summer tour - peachblolsom : In tutto ciò vogliamo parlare di Ernia e Rkomi al concerto di Tedua? -

(Di lunedì 21 maggio 2018)innel: ilun/67continua con la leg estiva al via il prossimo 1° giugno da Pavia.Il rapperriparte invenerdì 1 giugno per presentare il suo ultimo progetto discografico di inediti dal titoloun/67. Il 1° giugno l'appuntamento è a Pavia ma lanée proseguirà per tutta l'estate.un/67 è stato rilasciato su etichetta Thaurus/Universal e ha debuttato in top 5 nella classifica Fimi degli album più venduti in versione fisica e digitale in Italia.A proposito del suo nuovo disco di inediti,racconta:“un/67 è la perfetta sintesi in musica del vissuto proprio degli ultimi anni. L’insoddisfazione per una società molto spesso superficiale mi ha spinto a dar voce agli occhi dei moltissimi giovani che tutti i giorni affrontato difficoltà nel ...