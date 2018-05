Erdogan sfida l' Europa dal cuore dei Balcani

L'ultima sfida di Erdogan : "I turchi alla conquista dei parlamenti europei" : Il comizio si è tenuto ieri nel palazzetto dello sport Zetra di Sarajevo. Muhamed Yanik, un giovane turco di 20 anni, ha viaggiato per 28 ore in autobus dalla Germania per non mancare. 'Se me lo ...

Parte dai Balcani la sfida di Erdogan a Bruxelles : “Gli attacchi dell’Europa non ci divideranno” : Parte da Sarajevo la sfida di Recep Tayyip Erdogan all’Europa. E, se non ha il tono della crociata, poco ci manca. Il presidente turco si è recato in Bosnia Erzegovina, la cui popolazione è per metà musulmana e che è retta da un equilibrio politico molto fragile, accolto con gli onori riservati ai grandi capi di Stato, anche grazie alla ricostruzio...

Erdogan fa il bullo e rilancia da Sarajevo la sua sfida all’Europa : Roma. “Erdogan non è molto popolare in occidente perché è il grande leader dei musulmani che noi aspettavamo da tanto tempo”. Bakir Izetbegovic, capo del Partito di azione democratica della Bosnia ed Erzegovina, ha commentato con entusiasmo la decisione del presidente turco di visitare Sarajevo. Dom

Turchia : sfidante Erdogan - Usa diano Gulen o via da Incirlik : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La sfida di Erdogan all'Europa : un comizio turco a Sarajevo : Il grande raduno si terrà nello storico palazzetto dello sport Zetra costruito per le Olimpiadi, poi semi distrutto dalla guerra e adesso ristrutturato. L'edificio può ospitare 20mila persone, ma ci ...

Turchia : Contro Erdogan dal carcere - la sfida del leader curdo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turchia - Aksener sfida Erdogan/ La signora di Ferro è la principale alternativa al presidente : Turchia, Aksener sfida Erdogan: la signora di Ferro è la principale alternativa al presidente. La 61enne politica di destra, vuole sfidare il presidente turco alle prossime elezioni(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:39:00 GMT)

Tra le giornaliste curde che sfidano il regime turco : «Erdogan non spegnerà la voce delle donne» : «Lei ci chiede se abbiamo paura? Certo, ce l’abbiamo tutte quante. Ma ci fa molta più paura non poter continuare a scrivere quello che vediamo». Sono giovani e da sei anni hanno sfidato prima il crescente autoritarismo e poi il regime del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dando vita a un’agenzia di stampa composta solo da donne: circa 30 giornaliste, in maggioranza curde. Trattano soprattutto temi riguardanti la violenza domestica, la ...