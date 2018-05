Equitazione | Piazza di Siena 2018 | il calendario della settimana Programma | orari e tv

oasport

: In Piazza D'Armi quattro giorni dedicati all'equitazione [news aggiornata alle 15:30] - rep_torino : In Piazza D'Armi quattro giorni dedicati all'equitazione [news aggiornata alle 15:30] - GirarrSantaRita : Domani saremo all'evento: 'Piazza d'Armi 2018. A cavallo della cultura tra passato e presente'! Oltre all'equitazio… - YReporterTO : Torino Piazza d’Armi: dal 17 al 20 maggio evento nazionale dedicato all’equitazione -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Italia capitale del salto ostacoli nel prossimo weekend. Tra giovedì 24 e domenica 27 maggio andrà in scena il Concorso Ippico Internazionaledi, la classica per eccellenza dell’nel Bel Paese, giunta alla sua 86^ edizione. L’ovale di Villa Borghese sarà il teatro di svariate gare, due delle quali andranno a monopolizzare indubbiamente la scena. Venerdì 25 maggio alle ore 15.15 prenderà il via la Coppa delle Nazioni, che non farà parteFEI Nations Cupma coinvolgerà i migliori interpretispecialità in una gara che un anno fa incoronò l’Italia, capace di tornare sul gradino più alto del podio per la prima volta dal 1985. Domenica 27 maggio, invece, alle ore 12.15 sarà il turno del Rolex Grand Prix di Roma, la prova individuale più importante del Concorso, in occasionequale scanderanno in pista anche Lorenzo De Luca e ...