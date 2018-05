Eni ignora gli analisti Pesa effetto cedola

“Cosa le hanno fatto”. Francesca Cipriani e quella frase choc sulla mamma. Ospite di Barbara D’Urso - l’ex naufraga spiega cosa è successo alla signora Rita dopo le ospitate a ”Dom Eni ca Live” : Francesca Cipriani , al suo ritorno in Italia, dall’Isola dei Famosi, sceglie Domenica Live per denunciare quanto accaduto alla madre, dopo aver partecipato ad alcune puntate della trasmissione condotto da Barbara D’Urso , che si è riservata di approfondire la questione. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi è stata Ospite della D’Urso e, come al solito, ha fatto lo show. È stata protagonista di una lite con Nino Formicola. ...

Saipem - Eni e Cassa depositi e prestiti indicano Francesco Caio per la presidenza. Ignorato l’altolà del M5s : Il giorno dopo l’altolà del deputato M5s Stefano Buffagni, che aveva chiesto al governo uscente di non “rinnovare in solitaria chi ha reso Saipem protagonista di vicende ancora da chiarire”, Eni e Cassa depositi e prestiti vanno avanti dritte. E in vista dell’assemblea del 3 maggio indicano, per la presidenza della società di ingegneria per il settore petrolifero controllata dal Tesoro tramite Cdp, proprio il nome di ...