Enel | arrivano i droni nella centrale di Civitavecchia

Enel - in centrale Civitavecchia arrivano i droni : Civitavecchia, 21 mag. – (Adnkronos) – Nella centrale di Civitavecchia arrivano i droni per la gestione ‘hi-tech’ e il supporto dell’attività dell’impianto. L’innovativo sistema, che utilizza droni per supportare le attività di esercizio, manutenzione e protezione dell’impianto, grazie a soluzioni sviluppate dalle due start up israeliane Convexum e Percepto, è stato inaugurato oggi da Enel ...

