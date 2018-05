Elio Lannutti | il senatore M5s massacra Luigi Di Maio | parole durissime su Giuseppe Conte

Elio Lannutti condannato per diffamazione di Bankitalia : “Farò appello. Orgoglioso di aver difeso i risparmiatori” : Dovrà pagare ventimila euro alla Banca d’Italia. Il motivo? Ha utilizzato “espressioni colorite e d’impatto” per commentare l’attribuzione di carte di credito ai dirigenti di via Nazionale. Lo ha deciso il tribunale di Terni condannando per diffamazione Elio Lannutti, neo senatore del Movimento 5 stelle e per anni alla guida dell’associazione dei consumatori Adusbef. Il diretto interessato ha annunciato che farà ...