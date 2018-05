Elezioni Valle d' Aosta | PD e Centrodestra restano fuori

Come sono andate le Elezioni in Valle d’Aosta : sono andati male i partiti autonomisti e molti di quelli nazionali, mentre la Lega ha ottenuto un risultato storico The post Come sono andate le elezioni in Valle d’Aosta appeared first on Il Post.

VALLE D’AOSTA - RISULTATI Elezioni REGIONALI 2018/ Vince UV - ok Lega-M5s - Pd-FI ko : i 35 Consiglieri eletti : RISULTATI VALLE d'Aosta, ELEZIONI REGIONALI 2018: chiuso scrutinio per il Consiglio, ecco i 35 eletti. Ultime notizie: UV primo partito, exploit Lega e calo M5s. Fuori Pd e Forza Italia. Il Pd e Forza Italia (che correva con Fratelli d’Italia) restano fuori dal Consiglio Regionale, con i 35 seggi eletti che vedono la porta chiusa per Centrodestra (2,9% finale) e Partito Democratico (5,39%). Vince l’UV come primo partito al 19,25% mentre la ...

Elezioni regionali Valle d’Aosta - i risultati definitivi : Forza Italia e Pd senza seggi : Union Valdotaine rimane il primo partito della Valle d'Aosta con il 19% dei consensi ma sconta un netto calo rispetto al 2013. La Lega vola e torna in consiglio regionale dopo 20 anni con il 17% delle preferenze. Fuori dall regione Pd, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che non raggiungono la soglia di sbarramento.Continua a leggere

Elezioni Valle d'Aosta - i risultati : fuori Pd e Forza Italia. E la Lega trionfa : La Valle d'Aosta potrebbe essere la prima regione italiana dalla quale restano esclusi sia il Pd e Forza Italia, vale a dire i partiti che si sono contesi il governo del Paese nella Seconda repubblica.

